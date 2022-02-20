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Украинцы не встретят российских военных с распростертыми объятиями, Путин заблуждается - Блинкен

20 февраля 2022, 07:32

Государственный секретарь США считает, что Путин совершенно не обязательно получает факты и правдивую информацию.

Блинкен, Путин
Украинцы не встретят российских военных с распростертыми объятиями, Путин заблуждается - Блинкен / коллаж Reuters

Президент России Владимир Путин совершенно не обязательно получает факты и правдивую информацию относительно Украины, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В ходе интервью российскому оппозиционному телеканалу Дождь госсекретарь высказал опасения, что Путин получает от своих советников неверные месседжи, а потому не владеет всей полнотой информации о царящих настроениях в Украине, подчеркнув, что украинцы не будут встречать русскую армию цветами.

"Это проблема для любой системы, которая, как Россия, к сожалению, превращается в автократию. Она заключается в том, что очень мало кто говорит правду власть имущим. И меня беспокоит, что президент Путин совершенно не обязательно получает факты и правдивую информацию. Если он считает, что в Украине российских военных встретят с распростертыми объятиями, то боюсь, он глубоко заблуждается", - сказал Блинкен.

При этом он отметил, что до 2014-го года люди в Украине благосклонно относились к России.

"До 2014 года, до того как Россия захватила Крым и вошла на Донбасс, чтобы поддержать сепаратистов, если вы посмотрите на опросы общественного мнения, люди в Украине очень благосклонно относились к России. Сегодня ситуация диаметрально противоположная. 90% украинцев отвращены от России в результате российской агрессии. До 2014 года, до Крыма, до Донбасса, присоединиться к НАТО хотели 25% украинцев. Сегодня этого хотят уже 60-65%. Своими действиями и действиями России президент Путин приблизил то, что он, по его словам, хотел предотвратить. И если это продолжится, я думаю, станет только хуже", - высказался госсекретарь США.

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По мнению Блинкена, если Россия нападет на Украину – будет катастрофа.

"И люди, которые пострадают, это в первую очередь простые украинцы. Если будет атака на Киев, где проживает почти три миллиона человек, — это будет катастрофа. Но я должен также сказать, я боюсь, что и россияне пострадают. Украинцы не встретят российских военных с распростертыми объятиями. Напротив. И, конечно, объединенное международное сообщество дало понять, что если Россия снова проявит агрессию по отношению к Украине, будут очень серьезные последствия", — отметил главный дипломат США.

Возможное вторжение России

Служба внешней разведки Эстонии опубликовала карту возможных целей России в Украине, среди которых есть Львов и Дрогобыч. По мнению спецслужбы страны, РФ может приступить к масштабному вторжению во второй половине февраля.

Россия перебросила к границе с Украиной вертолеты и боевую группу с танками. Новые спутниковые снимки обнародовала американская компания Maxar Technologies – они показывают значительное увеличение количества российских вертолетов вблизи границы с Украиной.

18 февраля президент США Джо Байден выступил с обновленной информацией относительно ситуации вокруг Украины. В своем выступлении он заявил, что "видел сообщения о значительном росте нарушений режима прекращения огня поддерживаемыми Россией боевиками, пытающимися спровоцировать Украину на Донбассе". По словам Байдена, Путин принял решение напасть на Украину.

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