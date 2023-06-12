Умер экс-премьер Италии и друг Путина Сильвио Берлускони - Corriere della Sera

Сильвио Берлускони скончался сегодня в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Бывшему премьеру, лидеру Forza Italia и основателю Mediaset исполнилось 86 лет.

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Сильвио Берлускони умер 12 июня 2023 года / Фото: УНИАН

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни в понедельник, 12 июня 2023 года. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

По данным издания, Сильвио Берлускони скончался сегодня в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Бывшему премьеру, лидеру Forza Italia и основателю Mediaset исполнилось 86 лет.

"Берлускони вернулся в Сан-Раффаэле в прошлую пятницу после длительной госпитализации — 45 дней — которая закончилась несколько недель назад из-за пневмонии и формы лейкемии", - говорится в сообщении.

Что известно о болезни Берлускони

В апреле 2023 у бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностировали лейкоз.

Политик попал в больницу из-за пневмонии, а позже уже издание озвучило страшный диагноз.

Лидер партии Forza Italia проходил интенсивную терапию, чтобы восстановить правильную оксигенацию крови. Также стало известно, что пневмония появилась во время индукционной химиотерапии острого лейкоза.

Сообщалось, что Берлускони находился в реанимации, его состояние тяжелое, но стабильное.

Справка. Сильвио Берлускони трижды был премьер-министром Италии с 1994 по 2011 год. В течение многих лет называл президента России Владимира Путина своим хорошим другом.

Что Берлускони говорил о войне в Украине

Сильвио Берлускони выступал с критикой и обвинениями в адрес президента Владимира Зеленского. В частности, он обвинял украинского лидера в полномасштабной войне, которую развязала страна-агрессор Россия.

Бывший премьер-министр Италии заявлял, что Европа должна "заставить" Украину принять требования Путина, чтобы прекратить войну.

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Политик также говорил, что он готов вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель стать посредником на переговорах Украины и России. Кроме того, Берлускони сказал, что санкции якобы никак не влияют на РФ и экономическое состояние государства-агрессора.

В феврале 2023 года Берлускони внезапно дал заднюю и высказался в поддержку украинской стороны. В своем Instagrаm престарелый итальянский политик заявил о том, что он якобы поддерживает украинский народ

"Посмотрим фактам в глаза. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда голосовали в Италии и Европе без колебаний за поддержку Украины финансами и поставками оружия. Я всегда был и есть на стороне украинского народа и мира", — написал он.

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