Состояние тяжелое: у Сильвио Берлускони диагностировали рак крови

Бывшей премьер Италии Сильвио Берлускони оказался в реанимации с неутешительным диагнозом.

Сильвио Берлускони / Фото governo.it

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностировали лейкоз. Диагноз стал известен сразу же после госпитализации бывшего чиновника 5 апреля.

По информации Corriere della Sera, Берлускони попал в больницу из-за пневмонии, а позже уже издание озвучило страшный диагноз.

86-летний мужчина был госпитализирован в миланскую больницу Сан-Раффаэле в среду с проблемами с сердцем и одышкой.

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Итальянская газета также сообщила, что лидер партии "Forza Italia" проходит интенсивную терапию, чтобы восстановить правильную оксигенацию крови. Также стало известно, что пневмония появилась во время индукционной химиотерапии острого лейкоза.

В сообщениях говорится, что он находится в реанимации, его состояние тяжелое, но стабильное.

Уже утром появилась информация о том, что Берлускони провел ночь спокойно и его состояние стабильное.

"Сегодня утром я разговаривал с профессором Зангрилло. Он сказал мне, что Берлускони провел ночь спокойно и его состояние стабильное", сообщил вице-премьер, министр иностранных дел и второй номер "Forza Italia" Антонио Таджани.

"Он наш лев, никогда не сдается. Он был очень активен до позавчерашнего вечера и спросил меня о наших предвыборных демонстрациях. Он внимательно следил за всем, что происходило, и давал нам указания. Он был в сознании и в хорошей форме: потом произошло событие, которое привело его к госпитализации. Но переночевал хорошо, условия стабильные", - сказал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на комментарий экс-премьера Италии Сильвио Берлускони по поводу войны в Украине.

"Господин Берлускони… Его дом никогда не бомбили ракетами ежедневно, и слава богу, что к нему на танке во двор не заехал его партнер из Российской Федерации, не уничтожил его родных и близких. Я думаю, господин Берлускони из-за блекаута не просыпался в 3 часа ночи и не начинал стирать одежду, готовить на два дня вперед своим детям, потому что следующие два-три дня может просто не быть света из-за большой братской любви русского народа", - сказал Зеленский.

Что заявлял Берлускони

Ранее Берлускони выступил с критикой и обвинениями в адрес президента Владимира Зеленского. В Министерстве иностранных дел Украины резко осадили итальянского политика.

Напомним, бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" (Forza Italia) Сильвио Берлускони считает, что Европа должна "заставить" Украину принять требования Путина, чтобы прекратить войну.

Политик заявлял, что он готов вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель стать посредником на переговорах Украины и России. Кроме того, Берлускони сказал, что санкции якобы никак не влияют на РФ и экономическое состояние государства-агрессора.

В конце декабря бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сейчас не идет речь о ее участии в возможных переговорах о завершении войны в Украине. При этом экс-политик уверена в том, что война обязательно закончится за столом переговоров.

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