Умерла праправнучка Александра Пушкина

Галина Усова / Фото: mgau.ru

В Тамбовской области в возрасте 81 года умерла праправнучка русского поэта Александра Пушкина, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Галина Усова.

"Перестало биться сердце праправнучки великого русского поэта А.С. Пушкина, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Галины Северьяновны Усовой, много лет проработавшей в Мичуринском государственном аграрном университете", — говорится в сообщении на сайте университета.

Прощание с профессором состоится 18 октября в Боголюбском кафедральном соборе города Мичуринска.

Отметим, Галина Усова приходится Пушкину прапраправнучкой по линии прабабушки Наталии Воронцовой-Вельяминовой. Она родилась в 1938 году в Архангельске. С детства ее кумиром был биолог-селекционер Иван Мичурин, поэтому продолжать образование она поехала в город его имени. Праправнучка Пушкина училась и работала в Плодоовощном институте, который сейчас называется Мичуринский государственный аграрный университет.

Линия родства Пушкина и Усовой:

Александр Сергеевич Пушкин

Александр Александрович Пушкин

Наталья Александровна Воронцова-Вельяминова, урождённая Пушкина

Мария Павловна Клименко, урождённая Воронцова-Вельяминова

Ольга Евгеньевна Усова, урождённая Клименко

Галина Северьяновна Усова

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