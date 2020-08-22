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В анализах Навального нашли алкоголь

22 августа 2020, 13:57

Минздрав Омской области обнародовал результаты анализов оппозиционера.

Навальный Олег, Алексей
В анализах Навального нашли алкоголь / Reuters

В анализах российского оппозиционера Алексея Навального, которого утром в субботу, 22 августа, вывезли из Омска и привезли в берлинскую клинику "Шарите", обнаружили кофеин и алкоголь.

Об этом рассказали в Минздраве Омской области, передает РИА Новости.

По информации ведомства, в моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента). Параллельно в поверхностных смывах с одежды и с рук Навального обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат, вещество не обладающее токсичным действием и используемое в промышленной химии при производстве полимеров. При этом данное вещество не найдено в биоматериалах пациента.

Как известно, Алексей Навальный 20 августа попал в реанимацию больницы Омска после того, как ему стало плохо в самолете. Оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом стало известно, что он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что политик отравлен, и ответственность за отравление лежит на российском президенте Владимире Путине.

Читайте такжеНавального привезли в клинику в Берлине: медики рассказали о состоянии оппозиционераНапомним, ранее главный врач больницы скорой медпомощи №1 Омска Александр Мураховский сообщил, что госпитализированному Алексею Навальному сделали анализы на опасные вещества.

В организме оппозиционера не найден яд, приводит сведения главврача РИА Новости.

По словам Мураховского, пока все анализы на опасные вещества, проведенные Навальному, отрицательные.

Навальный Алексей Навальный
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