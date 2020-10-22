В Армении назвали единственный принцип разрешения конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван исключает военный путь урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе может быть разрешен только мирным путем при посредничестве Минской группы ОБСЕ.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Армении, сообщает российское информационное агентство ТАСС.
В сообщении армянского внешнеполитического ведомства речь идет о том, что Ереван выступает исключительно за мирное урегулирование вооруженной конфронтации. Посредниками в данном процессе должны выступать страны-гаранты в рамках Минской группы ОБСЕ – США, Россия и Франция.
"Постоянно выступая с позиций, исключающих военное урегулирование конфликта, мы еще раз подчеркиваем, что нагорнокарабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ - формата, имеющего международный мандат", - подчеркивается в заявлении МИД.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Военный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе вспыхнул с новой силой утром, 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в ракетных ударах по районам непризнанной НКР, а в Баку заявили о провокации Армении и объявили о начале военной операции.
- Позицию Азербайджана поддерживает Турция. Президент Реджеп Эрдоган призвал США, Россию и Францию завершить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ и вернуть Баку Нагорный Карабах.
- Третий президент Армении Армен Саркисян заявил, что Азербайджану не удастся установить контроль над Нагорным Карабахом военным путем и призвал к мирным переговорам при участии иностранных государств.
- Армянский премьер-министр Никол Пашинян призвал армян готовиться к войне и подчеркнул, что на данный момент нет возможности договориться о мире с Азербайджаном.