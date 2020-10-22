В Армении назвали единственный принцип разрешения конфликта в Нагорном Карабахе

В МИД Армении призвали к мирным переговорам по Нагорному Карабаху/ Новости-Армения

Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе может быть разрешен только мирным путем при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Армении, сообщает российское информационное агентство ТАСС.

В сообщении армянского внешнеполитического ведомства речь идет о том, что Ереван выступает исключительно за мирное урегулирование вооруженной конфронтации. Посредниками в данном процессе должны выступать страны-гаранты в рамках Минской группы ОБСЕ – США, Россия и Франция.

"Постоянно выступая с позиций, исключающих военное урегулирование конфликта, мы еще раз подчеркиваем, что нагорнокарабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ - формата, имеющего международный мандат", - подчеркивается в заявлении МИД.

Конфликт в Нагорном Карабахе