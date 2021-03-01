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В Армении оппозиция предложила премьеру Пашиняну политическую сделку

1 марта 2021, 07:02
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Глава парламентской фракции Светлая Армения Эдмон Марукян считает, что реализация данного предложения поможет вывести страну из внутриполитического кризиса.

Никол Пашинян
Премьер Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на протесты / Фото Reuters

Глава оппозиционной парламентской фракции Светлая Армения Эдмон Марукян призвал премьер-министра страны Никола Пашиняна отказаться от идеи уволить начальника Главного штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна и предложил сделку по внеочередным парламентским выборам.

По его словам, реализация данного предложения позволит вывести страну из внутриполитического кризиса, передает Интерфакс.

"Я предлагаю премьер-министру в понедельник отозвать из администрации президента свое предложение об увольнении начальника ГШ ВС. В ответ мы готовы подписать с премьером любой документ о том, что в случае его отставки и назначения внеочередных парламентских выборов не выдвинем и не поддержим какую-либо кандидатуру на этот пост", - заявил Марукян.

Оппозиционный политик отметил, что, объявляя митинги своих сторонников, Пашинян "преднамеренно ведет страну к потрясениям".

Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент два раза подряд не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен и будут назначены новые выборы, в результате которых новое большинство изберет премьер-министра.

Пашинян предлагал парламентской оппозиции подписать документ, согласно которому, в случае его отставки они не будут выдвигать своего кандидата.

Протесты в Армении

Отметим, сегодня, 1 марта в Ереване пройдут сразу три митинга и шествия. В частности, в 15:00 митинг организует возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия Армянский национальный конгресс в память о погибших 1 марта 2008 года демонстрантах и полицейских и в память о погибших в карабахской войне.

В 18:00 оппозиция Армении проведет митинг и шествие с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

В 18:30 митинг и шествие организует сам премьер Пашинян, на котором, по его словам, будет подтверждена готовность народа "защищать гражданский, народный, демократический, конституционный порядок в Армении и народную власть".

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Политический кризис в Армении – о чем ранее писал Главред:

  • Политический кризис в Армении длится с ноября прошлого года, когда было подписано заявление о завершении армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. По итогам военной кампании и договоренностей Ереван потерпел поражение и потерял контроль над регионом. После этого в Армении периодически проходят протесты с требованием отставки Пашиняна.
  • 25 февраля Генштаб Армении призвал к отставке правительства премьер-министра Никола Пашиняна. До этого был уволен замглавы Генштаба Вооруженных сил Тиран Хачатрян, который подверг критике армянского премьера за его слова о неэффективности российских ракетных комплексов Искандер на войне в Карабахе.
  • Пашинян назвал такую ситуацию попыткой военного переворота в Армении и решил отправить в отставку главу Генштаба Оника Гаспаряна. Увольнение военного должен был утвердить президент Армен Саркисян.
  • Однако 27 февраля Армен Саркисян заявил, что ходатайство Пашиняна об увольнении главы Генштаба Гаспаряна противоречит Конституции и вернул проект указа премьер-министру.
  • Пашинян позже заявил, что он отправил повторное ходатайство Саркисяну с целью увольнения Гаспаряна. Теперь в течение трех дней президент Саркисян должен либо оспорить решение Пашиняна в Конституционном суде, либо согласиться с отставкой главы Генштаба.

Никол Пашинян новости Армении протесты в Армении
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