В Армении оппозиция предложила премьеру Пашиняну политическую сделку

Глава парламентской фракции Светлая Армения Эдмон Марукян считает, что реализация данного предложения поможет вывести страну из внутриполитического кризиса.
Глава оппозиционной парламентской фракции Светлая Армения Эдмон Марукян призвал премьер-министра страны Никола Пашиняна отказаться от идеи уволить начальника Главного штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна и предложил сделку по внеочередным парламентским выборам.
По его словам, реализация данного предложения позволит вывести страну из внутриполитического кризиса, передает Интерфакс.
"Я предлагаю премьер-министру в понедельник отозвать из администрации президента свое предложение об увольнении начальника ГШ ВС. В ответ мы готовы подписать с премьером любой документ о том, что в случае его отставки и назначения внеочередных парламентских выборов не выдвинем и не поддержим какую-либо кандидатуру на этот пост", - заявил Марукян.
Оппозиционный политик отметил, что, объявляя митинги своих сторонников, Пашинян "преднамеренно ведет страну к потрясениям".
Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент два раза подряд не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен и будут назначены новые выборы, в результате которых новое большинство изберет премьер-министра.
Пашинян предлагал парламентской оппозиции подписать документ, согласно которому, в случае его отставки они не будут выдвигать своего кандидата.
Протесты в Армении
Отметим, сегодня, 1 марта в Ереване пройдут сразу три митинга и шествия. В частности, в 15:00 митинг организует возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия Армянский национальный конгресс в память о погибших 1 марта 2008 года демонстрантах и полицейских и в память о погибших в карабахской войне.
В 18:00 оппозиция Армении проведет митинг и шествие с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
В 18:30 митинг и шествие организует сам премьер Пашинян, на котором, по его словам, будет подтверждена готовность народа "защищать гражданский, народный, демократический, конституционный порядок в Армении и народную власть".
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Политический кризис в Армении – о чем ранее писал Главред:
- Политический кризис в Армении длится с ноября прошлого года, когда было подписано заявление о завершении армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. По итогам военной кампании и договоренностей Ереван потерпел поражение и потерял контроль над регионом. После этого в Армении периодически проходят протесты с требованием отставки Пашиняна.
- 25 февраля Генштаб Армении призвал к отставке правительства премьер-министра Никола Пашиняна. До этого был уволен замглавы Генштаба Вооруженных сил Тиран Хачатрян, который подверг критике армянского премьера за его слова о неэффективности российских ракетных комплексов Искандер на войне в Карабахе.
- Пашинян назвал такую ситуацию попыткой военного переворота в Армении и решил отправить в отставку главу Генштаба Оника Гаспаряна. Увольнение военного должен был утвердить президент Армен Саркисян.
- Однако 27 февраля Армен Саркисян заявил, что ходатайство Пашиняна об увольнении главы Генштаба Гаспаряна противоречит Конституции и вернул проект указа премьер-министру.
- Пашинян позже заявил, что он отправил повторное ходатайство Саркисяну с целью увольнения Гаспаряна. Теперь в течение трех дней президент Саркисян должен либо оспорить решение Пашиняна в Конституционном суде, либо согласиться с отставкой главы Генштаба.