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В Азербайджане уничтожен военный аэродром, население просят эвакуироваться

4 октября 2020, 11:12

Постоянные военные объекты в крупных городах Азербайджана стали целями армии обороны.

Разрушения в Гяндже / t.me/ArmenianVendetta

Армия непризнанной Нагорно-Карабахской Республики уничтожила военный аэродром Азербайджана в городе Гянджа. Карабах дал "ответку" Баку за его предыдущие обстрелы. Жителей Азербайджана призвали эвакуироваться.

Об этом сообщает ТАСС в Telegram со ссылкой на пресс-секретаря президента НКР Ваграма Погосяна.

"Военный аэродром в Гяндже взлетел в воздух. Первый", - отметил Погосян на своей странице в Facebook.

В то же время президент Карабаха Араик Арутюнян заявил, что обстрел будет продолжаться. По его словам, несмотря на многочисленные предупреждения, ВС Азербайджана продолжают наносить удары по мирному населению, используя системы "Полонез" и "Смерч".

"Постоянные военные объекты в крупных городах Азербайджана стали целями армии обороны. Призываю население Азербайджана быстро покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь", — написал он в Facebook.

Ответственность за происходящее Арутюнян возложил на азербайджанское руководство.

Отметим, что минобороны Азербайджана подтвердило удар по Гянджи, однако отметило, что он был нанесён армией Армении, а не Нагорно-Карабахской Республики. Под огонь попали также города Тертер и Горадиз.

В свою очередь минобороны Армении официально заявило, что с территории Республики какой-либо огонь в направлении Азербайджана не ведется.

Война за Карабах – о чем сообщалось ранее:

  • 4 октября, минобороны Азербайджана сообщило о ракетном обстреле с армянской стороны городов Тертер и Горадиз, расположенных вблизи линии соприкосновения. В то же время президент Карабаха заявил, что Степанакерт обстреливается из систем "Полонез" и "Смерч".
  • 4 октября в минобороны Армении заявили, что действия азербайджанских ВС указывают на подготовку ими нового наступления.
  • 3 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятность ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах. По его словам, Россия может ввести своих миротворцев только с согласия Азербайджана и Армении.
  • Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.

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