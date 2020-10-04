В Азербайджане уничтожен военный аэродром, население просят эвакуироваться

Постоянные военные объекты в крупных городах Азербайджана стали целями армии обороны.
Армия непризнанной Нагорно-Карабахской Республики уничтожила военный аэродром Азербайджана в городе Гянджа. Карабах дал "ответку" Баку за его предыдущие обстрелы. Жителей Азербайджана призвали эвакуироваться.
Об этом сообщает ТАСС в Telegram со ссылкой на пресс-секретаря президента НКР Ваграма Погосяна.
"Военный аэродром в Гяндже взлетел в воздух. Первый", - отметил Погосян на своей странице в Facebook.
В то же время президент Карабаха Араик Арутюнян заявил, что обстрел будет продолжаться. По его словам, несмотря на многочисленные предупреждения, ВС Азербайджана продолжают наносить удары по мирному населению, используя системы "Полонез" и "Смерч".
"Постоянные военные объекты в крупных городах Азербайджана стали целями армии обороны. Призываю население Азербайджана быстро покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь", — написал он в Facebook.
Ответственность за происходящее Арутюнян возложил на азербайджанское руководство.
Отметим, что минобороны Азербайджана подтвердило удар по Гянджи, однако отметило, что он был нанесён армией Армении, а не Нагорно-Карабахской Республики. Под огонь попали также города Тертер и Горадиз.
В свою очередь минобороны Армении официально заявило, что с территории Республики какой-либо огонь в направлении Азербайджана не ведется.
Война за Карабах – о чем сообщалось ранее:
- 4 октября, минобороны Азербайджана сообщило о ракетном обстреле с армянской стороны городов Тертер и Горадиз, расположенных вблизи линии соприкосновения. В то же время президент Карабаха заявил, что Степанакерт обстреливается из систем "Полонез" и "Смерч".
- 4 октября в минобороны Армении заявили, что действия азербайджанских ВС указывают на подготовку ими нового наступления.
- 3 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятность ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах. По его словам, Россия может ввести своих миротворцев только с согласия Азербайджана и Армении.
- Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.