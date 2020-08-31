В Беларуси бывший милиционер рассказал о подготовке Лукашенко к Майдану

Лукашенко ждал Майдан в Минске, но ошибся с масштабами / Reuters

Бывший гомельский участковый старший лейтенант Иван Колос утверждает, что Александр Лукашенко готовился к протестам против своего переизбрания задолго до выборов.

"В Гомеле на территории войсковой части на плацу делали макет центральной площади. Мы выстраивали цепочки, выполняли различные команды на случай, если в нас будут какие-то палки кидать; щиты учились правильно ставить", — цитирует его издание Граты.

По словам силовика, власть отдавала себе отчет в том, что нынешняя избирательная кампания пройдет иначе, чем в 2010 и 2015 годах. Поэтому милиционеров начали тренировать за полтора месяца до выборов. Им говорили, что есть тревожная информация о неких прозападных личностях, которые хотят дестабилизировать обстановку, "говорили даже, что это из России может исходить".

Колос вспоминает, что в 2015 году проходил переподготовку в учебном центре милиции и уже тогда им рассказывали о усмирении протестов на примере украинского Майдана.

"Все обучение строилось с отсылкой на опыт Украины. У нас был опыт 2010 года, но тогда не так много людей вышло протестовать. Нас учили, что нужно действовать изначально жёстко, и говорили, что "Беркут" действовал очень пассивно, и из-за этого протест захлестнул", — добавил он.

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"Но когда 80% народа не согласны с действующей властью, такое подавить нельзя", — констатировал Колос.

Бывший милиционер полагает, что Лукашенко жестокостью силовиков только разозлил народ.

"Лукашенко ждал Майдана. Он хотел этим показать: вы лучше не рыпайтесь, сидите у себя там тихо, потому что у меня, смотрите, какие водомёты ездят по городу, сейчас всех вас…", — резюмировал он.

Напомним, в воскресенье, 30 августа, десятки тысяч белорусов вышли на улицы с целью проведения Марша мира и независимости. В рамках акции они пришли ко дворцу Александра Лукашенко и требовали от него выйти на переговоры.

Лукашенко в то же время находился на территории своей резиденции с автоматом и в бронежилете. Дворец оцепили сотрудники правоохранительных органов.