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В Беларуси начали "увольнять" депутатов: оппозиция заявила о новых нарушениях Лукашенко

26 августа 2020, 10:39

Белорусская оппозиция считает спорным правовой статус нового правительства страны.

беларусь
В оппозиции уверяют, что граждане уже начали процедуру отзыва депутатов / tut.by

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новый Совет министров в нарушение действующего белорусского законодательства, вследствие чего правовой статус правительства является спорным. Кроме того, как утверждает позиция, в связи с происходящими в стране событиями граждане инициировали запуск механизма об отзыве депутатов.

Об этом заявили в Координационном совете оппозиции Беларуси, сообщает немецкое издание DW.

По словам участника КС Марии Колесниковой, согласно законам РБ, правительство не может быть назначено до того момента, пока не состоится церемония инаугурации главы государства. Поэтому Лукашенко, сформировав правительство уже сейчас, нарушил законодательство страны.

"На текущий момент, новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства, статус правительства - спорный", - отметила политик.

Кроме того, представитель президиума совета Павел Латушко добавил, что Координационный совет поддерживает инициативу о запуске процедуру отзыва депутатов, которая уже стартовала.Читайте такжеВ России оценили планы Лукашенко поделиться властью в Беларуси

"У граждан есть право отозвать мандаты у депутатов Палаты представителей или местных советов, которые не выполняют свои обязательства и утратили доверие избирателей", - подчеркнул он.

Ранее в оппозиции Беларуси призвали граждан выступить с инициативой по отзыву депутатов парламента и местных советов. В Координационном совете уверяют, что такой механизм предусмотрен законодательством РБ.

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