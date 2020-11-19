В Беларуси создателей Nexta признали террористами

Степан Путило и Роман Протасевич попали в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.
В Беларуси Комитет государственной безопасности внес основателей крупнейшего белорусского оппозиционного Telegram-канала Нexтa Степана Путило и Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.
Об этом идет речь в материалах, размещенных на сайте КГБ Беларуси.
Отметим, что список с обновлениями появился на сайте Комитета. В то же время другие в списке - террористы из международных списков.
Ранее в Беларуси в отношении Степана Путило и Романа Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Напомним, в Палате представителей США одобрили законопроект, который в случае окончательного утверждения даст Вашингтону возможность вводить дополнительные санкции против Минска.
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Кризис в Беларуси:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.