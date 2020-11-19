В Беларуси создателей Nexta признали террористами

Степан Путило / Радио Свобода

В Беларуси Комитет государственной безопасности внес основателей крупнейшего белорусского оппозиционного Telegram-канала Нexтa Степана Путило и Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Об этом идет речь в материалах, размещенных на сайте КГБ Беларуси.

Отметим, что список с обновлениями появился на сайте Комитета. В то же время другие в списке - террористы из международных списков.

Ранее в Беларуси в отношении Степана Путило и Романа Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Напомним, в Палате представителей США одобрили законопроект, который в случае окончательного утверждения даст Вашингтону возможность вводить дополнительные санкции против Минска.

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