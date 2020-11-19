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В Беларуси создателей Nexta признали террористами

19 ноября 2020, 15:46

Степан Путило и Роман Протасевич попали в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Степан Путило
Степан Путило / Радио Свобода

В Беларуси Комитет государственной безопасности внес основателей крупнейшего белорусского оппозиционного Telegram-канала Нexтa Степана Путило и Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Об этом идет речь в материалах, размещенных на сайте КГБ Беларуси.

Отметим, что список с обновлениями появился на сайте Комитета. В то же время другие в списке - террористы из международных списков.

Ранее в Беларуси в отношении Степана Путило и Романа Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Напомним, в Палате представителей США одобрили законопроект, который в случае окончательного утверждения даст Вашингтону возможность вводить дополнительные санкции против Минска.

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Кризис в Беларуси:

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
  • 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
  • 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.
новости Беларуси протесты в Беларуси Nexta
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