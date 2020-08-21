В Беларуси вновь задержали звукорежиссера, включившего песню Виктора Цоя "Перемен"

В Беларуси задержали диджея, который включил песню Виктора Цоя / Reuters

В пятницу, 21 августа, в Беларуси повторно задержали Влада Соколовского — звукорежиссера, включившего песню Виктора Цоя "Перемен" в Киевском сквере.

Об этом сообщает его адвокат, пишет TYT.by.

Отметим, 7 августа в Беларуси десять суток тюрьмы получили диджеи, которые во время организованного властями праздника включили песню группы Кино Перемен.

Как информирует Tut.by, звукооператоров Кирилла Галанова и Владислава Соколовского обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении милиции.

"Я занимался хулиганством, как только пришёл на площадку. И не от своего имени, а от имени организаторов — Дворца детей и молодежи. Весь этот концерт был хулиганством, и я признаю вину, что участвовал в этом", — сказал во время суда Галанов.

Добавим, позже в Минске автомобилисты устроили акцию в поддержку двух звукооператоров. Автомобили, которые проезжали по проспекту Независимости, сигналили, а многие белорусы в окна авто показывали белые браслеты.

Как известно, песня группы Кино Перемен на протяжении нескольких лет остаётся негласным гимном оппозиционного движения в Беларуси.