УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Белом доме объяснили, почему Байден поторопился позвонить Путину

9 февраля 2021, 08:02
Прослушать новость
Остановить

В ходе разговора Байден выразил Путину свою озабоченность относительно сообщений о действиях российского правительства.

Байден, Путин
В Белом доме объяснили, почему Байден поторопился позвонить Путину / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, почему президент США Джо Байден провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным раньше ряда других мировых лидеров. Необходимость в диалоге возникла, поскольку истекал срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила она.

Обращаясь к Джен Псаки в ходе брифинга одна из журналисток заметила, что Байден провел телефонный разговор с президентом России, который не является союзником США.

"Определенно не является", — согласилась Псаки.

После чего пресс-секретарь Белого дома объяснила, что Джо Байден поторопился провести этот разговор, поскольку "приближался срок истечения действия ДСНВ".

Также Псаки добавила, что Байден выразил Путину свою озабоченность относительно сообщений о действиях российского правительства.

"Да, но у него был этот разговор отчасти потому, что приближался срок истечения действия ДСНВ и нужен был новый договор. И во время этого разговора он очень ясно дал понять, что у него, у администрации, есть серьезные опасения по поводу действий российского правительства", - сказала она.

При этом Псаки уточнила, что в этот же день Байден звонил и другим партнерам и союзникам в регионе, в Азии и Европе.

Отношения США и России – о чем сообщалось ранее:

  • 26 января президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин провели первый телефонный разговор, в ходе которого поговорили о продлении нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, а также обсудили ситуацию в Украине.
  • 3 февраля Россия и США подписали соглашение о продлении договора касательно сокращения стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 5 февраля 2026 года. Москва и Вашингтон обменялись нотами.

новости США Джейн Псаки Владимир Путин Джо Байден
Сейчас вы просматриваете новость «В Белом доме объяснили, почему Байден поторопился позвонить Путину». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Известный российский певец "наехал" на Навального из-за ветерана и опростоволосилсяИзвестный российский певец "наехал" на Навального из-за ветерана и опростоволосился В Британии раскрыли неожиданные подробности о любовнице ПутинаВ Британии раскрыли неожиданные подробности о любовнице Путина Северный поток-2 прикажет долго жить по инициативе Германии - BloombergСеверный поток-2 прикажет долго жить по инициативе Германии - Bloomberg Байден ударил по Кремлю и показал, что вместо Путина намерен сотрудничать с Навальным – журналистБайден ударил по Кремлю и показал, что вместо Путина намерен сотрудничать с Навальным – журналист Скандал с дипломатами: в ЕС перешли к угрозам в адрес РоссииСкандал с дипломатами: в ЕС перешли к угрозам в адрес России
Следующий материал

Последние новости

08:18
Санкции против каналов Медведчука: грозит ли раскол ОПЗЖ
08:13
Снежная буря в Украине: дороги замело, в плену оказались более 3 тыс. грузовиков
08:02
В Белом доме объяснили, почему Байден поторопился позвонить Путину Видео
07:28
Под Ивано-Франковском мусоровоз протаранил микроавтобус с людьми: есть жертвы
07:16
Диана Шурыгина топлес показала грудь на публике
Реклама
06:53
Закрытие пророссийских каналов столкнет лбами Бойко и Медведчука мнение
06:44
Степанов рассказал, готовиться ли украинцам к усилению карантина до мая Видео
06:30
Пленительный персиковый маникюр покоряет модный Олимп: фото Фото Видео
06:25
Какой популярный зимой фрукт очень полезен для тела - ответ диетологов Видео
06:12
Гороскоп на 9 февраля для всех: два главных врага и успешная операция Видео
05:56
Земному знаку Зодиака светит денежный прорыв: астролог назвал условие Видео
05:20
Кардиолог назвал редкий и опасный симптом инфаркта Видео
04:49
Личный бассейн и ледовый дворец: журналисты рассказали о даче Путина в захваченном Крыму Видео
04:30
"Распад империи": Каспаров назвал сроки развала России Видео
04:23
Ошибки в прическах, из-за которых вы выглядите на 10 лет старше Видео
04:05
Не скучно ни вдвоем, ни одному: как провести 14 февраля в Киеве Видео
03:28
Когда украинцев избавят от штампа о прописке в паспорте: названы сроки
02:50
Эксперт рассказал, какие проблемы ждут Украину из-за противостояния США и Китая Видео
01:36
Дочь Евгения Кафельникова Алеся без трусов произвела фурор
01:05
Погода готовит очередной сюрприз украинцам Видео
Реклама
00:55
В Минздраве назвали условие для преодоления COVID-19 в Украине Видео
00:27
Усиление карантина в Украине переносится: СМИ узнали о планах Кабмина Видео
00:19
Поздравления с Днем стоматолога прикольные и от души – открытки и тексты
08 февраля, понедельник
23:48
В Германии оценили шансы Украины стать членом ЕС Видео
23:11
В Москве пригрозили Латвии из-за блокировки телеканала
22:54
Эксперт рассказал, останутся ли украинцы без света и тепла на пике похолодания Видео
22:42
Зеленский покажет свою вакцинацию от COVID-19 в прямом эфире Видео
22:33
Эксперты назвали главные интернет-угрозы
22:03
Минздрав назвал группы украинцев, которые получат прививку от COVID-19
21:50
Жириновский намекнул, кто сменит Путина во главе России
21:35
В КГГА призвали завтра оставить школьников дома Видео
21:14
Украина оказалась в снежном плену: что происходит на дорогах Видео
21:06
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
21:05
Путин отстегнет кругленькую сумму для спасения своего рейтинга - Reuters Видео
21:04
Как поднять аппетит: диетолог дала простые рекомендации Видео
20:56
Трудовые отношения: что изменили в Кабмине для украинцев, работающих неофициально
20:38
Украина стала лидером по количеству вредоносных Android-приложений
20:32
Экс-глава разведки заявил о серьезной угрозе военных приготовлений России в Крыму Видео
20:30
Украинская телеведущая-вегетарианка работала на забое свиней во время чумы
20:24
Зеленский поговорил с главой правления Pfizer насчет вакцины от COVID-19 и получил обещание Видео
Реклама
20:20
В Германии обвинили российских журналистов во лжи из-за Навального Видео
20:08
Эксперты рассказали, почему удешевление топлива не помогает снизить цены на проезд Видео
19:56
Врач предупредил об опасной икоте: о чем сигналит
19:48
У Путина резко отреагировали на высылку дипломатов из стран ЕС
19:42
Синоптики рассказали, сколько продлятся сильные морозы в Украине Видео
19:22
Выяснилось, когда достроят Северный поток-2 в водах Дании
19:12
В протянутую руку Украины США подкинули важный атрибут для COVID-вакцинации Видео
19:03
Тупицкому отказал еще один суд: у Зеленского резко обратились к скандальному судье Видео
18:45
Сотрудникам 112 Украина, ZIK и NewsOne не грозит увольнение: СМИ узнали причину Видео
18:33
Беременная Эмили Ратаковски голышом снялась для провокационного фото
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять