В Белом доме объяснили, почему Байден поторопился позвонить Путину / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, почему президент США Джо Байден провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным раньше ряда других мировых лидеров. Необходимость в диалоге возникла, поскольку истекал срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила она.

Обращаясь к Джен Псаки в ходе брифинга одна из журналисток заметила, что Байден провел телефонный разговор с президентом России, который не является союзником США.

"Определенно не является", — согласилась Псаки.

После чего пресс-секретарь Белого дома объяснила, что Джо Байден поторопился провести этот разговор, поскольку "приближался срок истечения действия ДСНВ".

Также Псаки добавила, что Байден выразил Путину свою озабоченность относительно сообщений о действиях российского правительства.

"Да, но у него был этот разговор отчасти потому, что приближался срок истечения действия ДСНВ и нужен был новый договор. И во время этого разговора он очень ясно дал понять, что у него, у администрации, есть серьезные опасения по поводу действий российского правительства", - сказала она.

При этом Псаки уточнила, что в этот же день Байден звонил и другим партнерам и союзникам в регионе, в Азии и Европе.

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