В Британии придумали, как поощрять молодежь за COVID-вакцинацию

В Британии придумали, как привлечь молодежь к вакцинации / УНИАН

Власти Британии внедрили серию стимулов для молодых людей, чтобы те охотнее вакцинировались против коронавируса. Молодые люди, которые решили сделать прививку, смогут бесплатно доехать до пункта вакцинации на такси, получить в подарок кусок пиццы или скидку на доставку еды на дом.

Некоторые стимулы действовали в стране и раннее, но меры решили возобновить из-за признаков того, что вакцинация среди молодежи все еще отстает от старшего поколения, сообщает CNN, ссылаясь на заявление представителей британского Министерства здравоохранения.

Известно, что в число компаний, объединившихся с правительством, входят Uber, Bolt, Deliveroo и Pizza Pilgrims.

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Предложения о получении ваучеров или кодов на скидки появляются как всплывающие сообщения на различных сайтах. Нажав на такие, пользователя переводит на портал Национальной службы здравоохранения (National Health Service, NHS), где он может забронировать место, время вакцинации и выбрать препарат для прививки. Также организаторы объявили серию конкурсов в социальных сетях и рекламных предложений для ресторанов.

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В Британии люди старше 80 лет одними из первых получили свою первую прививку против COVID-19 еще в декабре 2020 года. С тех пор центры вакцинации нацелены на младшие демографические группы.

Среди людей в возрасте до 30 лет кампания по иммунизации стартовала в июне этого года. Согласно заявлению правительства, около 67% человек в возрасте от 18 до 29 лет получили первую прививку.

Напомним, ранее Национальная академия наук спрогнозировала развитие эпидемии COVID-19 в Украине с 28 июля по 10 августа. По данным украинских ученых, в ближайшие две недели среднее количество новых заражений в Украине увеличится с 581 в сутки до 638 ​​в течение недели 28 июля - 3 августа и 735 в течение недели 4-10 августа.

Добавим, в Украине бушует коронавирус Дельта. В субботу, 31 июля, стало известно о новых 4 случах заражения в Николаеве. Трое инфицированных индийским штаммом недавно приехали из Турции, а один - из РФ.