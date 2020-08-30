В центре Минска начались столкновения: силовики пакуют протестующих

В центре Минска силовики пакуют протестующих / people.onliner.by

В воскресенье, 30 августа, у гостиницы "Минск" в столице Беларуси начались задержания участников "Марша мира и независимости".

Об этом сообщают Naviny.by.

По информации, подъехало шесть автозаков, задерживают мужчин. Люди переместились на сторону Главпочтамта, часть демонстрантов стоит около кинотеатра "Центральный", кричат "Позор!" и "Лукашенко в автозак!".

Проспект у площади Независимости перекрыт в обе стороны.

Также начались столкновения белорусов и карателей на Проспекте Независимости!

Но люди продолжают прибывать.

Издание people.onliner.by сообщает, что жители микрорайонов собирались на местах, чтобы двигаться в центр.

Это внушительная колонна, которая двигалась со стороны Малиновки по проспекту Дзержинского.

Люди идут на митинг / people.onliner.by

Вот фотографии, сделанные в районе метро "Восток". Люди двигаются вместе с длинным флагом.

Люди двигаются вместе с длинным флагом / people.onliner.by

Также сообщается, что 13:55 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы". Поезда следуют без остановки на данных станциях.

Отметим, в Минске на улицы вышла тьма людей.

Тысячи людей идут по проспекту в сторону ГУМа. / скриншот из видео

Также в Сети появились кадры задержания протестующих.

Мужчину несут в автозак / скриншот из видео

Кроме того, издание Tut.by в Telegram сообщает, что Проспект Победителей перекрыли, силовики выстраиваются у дворца Независимости — резиденции Лукашенко.

Люди по ул. Ленина выдвигаются ко Дворцу спорта. / t.me/belamova

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Напомним, ранее глава Кремля Владимир Путин заявил, что признает легитимность выборов президента в Беларуси.

Об этом Путин рассказал в интервью телеканалу "Россия-1", передает "Интерфакс".

"Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выбором. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но я, у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны", - объяснил Путин.