В ЕС дали "зеленый свет" на въезд туристам: для кого откроют двери

Иностранные граждане должны сделать прививки заранее до прибытия в ЕС.
Для иностранных туристов ослабят ограничения на въезд в страны Европейского Союза.
Соответствующее решение принято исполнительным органом ЕС - Европейской комиссией, сообщается на сайте ЕК.
Европейские чиновники решили, что въезд в страны ЕС можно разрешить не только тем, кто прибывает из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но и тем, кто полностью прошел вакцинацию.
Обратим внимание, что это касается только препаратов, одобренных в ЕС. Кроме того, разрешение также предлагается распространить на вакцины, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила к применению в экстренных ситуациях.
Иностранные граждане должны сделать прививки как минимум за 14 дней до прибытия в Евросоюз, отмечается в сообщении.
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ЕС запускает COVID-паспорта для путешествий:
- Ранее сообщалось, что Франция будет первой в Евросоюзе страной, которая введет приложение для путешествий в условиях пандемии COVID-19.
- Программа TousAntiCovid будет включать информацию о вакцинации, а также ПЦР и антиген-тесты на коронавирус. Такую систему Европейская комиссия хочет распространить по всему блоку до середины июня.
- Приложение TousAntiCovid для отслеживания контактов скачали около 15 миллионов человек. Его обновили для включения туда информации об отрицательных ПЦР-тестах на коронавирус и тестах на антиген.
- Одним из преимуществ программы является то, что она поможет предотвратить использование поддельных тестов.
- В рамках кампании по вакцинации против коронавируса ряд государств решили создать так называемые "паспорта вакцинации" – документы, в которых содержится информация о том, что человек сделал прививку против коронавирусной инфекции.
- Лидеры стран ЕС уже договорились создать COVID-паспорта. Евросоюз планирует ввести такие документы уже к лету, чтобы успеть к началу туристического сезона.