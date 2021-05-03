В ЕС дали "зеленый свет" на въезд туристам: для кого откроют двери

ЕС ослабляет правила въезда для иностранных туристов / Reuters

Для иностранных туристов ослабят ограничения на въезд в страны Европейского Союза.

Соответствующее решение принято исполнительным органом ЕС - Европейской комиссией, сообщается на сайте ЕК.

Европейские чиновники решили, что въезд в страны ЕС можно разрешить не только тем, кто прибывает из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но и тем, кто полностью прошел вакцинацию.

Обратим внимание, что это касается только препаратов, одобренных в ЕС. Кроме того, разрешение также предлагается распространить на вакцины, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила к применению в экстренных ситуациях.

Иностранные граждане должны сделать прививки как минимум за 14 дней до прибытия в Евросоюз, отмечается в сообщении.

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