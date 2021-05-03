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В ЕС дали "зеленый свет" на въезд туристам: для кого откроют двери

3 мая 2021, 12:53
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Иностранные граждане должны сделать прививки заранее до прибытия в ЕС.

В ЕС открывают двери на въезд иностранцев
ЕС ослабляет правила въезда для иностранных туристов / Reuters

Для иностранных туристов ослабят ограничения на въезд в страны Европейского Союза.

Соответствующее решение принято исполнительным органом ЕС - Европейской комиссией, сообщается на сайте ЕК.

Европейские чиновники решили, что въезд в страны ЕС можно разрешить не только тем, кто прибывает из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но и тем, кто полностью прошел вакцинацию.

Обратим внимание, что это касается только препаратов, одобренных в ЕС. Кроме того, разрешение также предлагается распространить на вакцины, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила к применению в экстренных ситуациях.

Иностранные граждане должны сделать прививки как минимум за 14 дней до прибытия в Евросоюз, отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Евросоюзе заявили, что им российская вакцина от COVID-19 не нужна

ЕС запускает COVID-паспорта для путешествий:

  • Ранее сообщалось, что Франция будет первой в Евросоюзе страной, которая введет приложение для путешествий в условиях пандемии COVID-19.
  • Программа TousAntiCovid будет включать информацию о вакцинации, а также ПЦР и антиген-тесты на коронавирус. Такую систему Европейская комиссия хочет распространить по всему блоку до середины июня.
  • Приложение TousAntiCovid для отслеживания контактов скачали около 15 миллионов человек. Его обновили для включения туда информации об отрицательных ПЦР-тестах на коронавирус и тестах на антиген.
  • Одним из преимуществ программы является то, что она поможет предотвратить использование поддельных тестов.
  • В рамках кампании по вакцинации против коронавируса ряд государств решили создать так называемые "паспорта вакцинации" – документы, в которых содержится информация о том, что человек сделал прививку против коронавирусной инфекции.
  • Лидеры стран ЕС уже договорились создать COVID-паспорта. Евросоюз планирует ввести такие документы уже к лету, чтобы успеть к началу туристического сезона.
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