В ЕС готовится блокада санкций против Беларуси: названа причина

Греция и Кипр требуют от Брюсселя санкций против Турции/ Reuters

Попытка Брюсселя ввести санкции против чиновников режима Александра Лукашенко в Беларуси может обернуться провалом – Греция и Кипр готовы не поддержать ограничения из-за своей политической позиции по Турции.

Об этом журналист Рикард Йозвяк в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

По его словам, договоренности о вводе санкционного режима в отношении белорусских чиновников, которые были достигнуты в среду, 19 августа, могут быть сорваны из-за Греции и Кипра.

"Есть небольшое опасение, что Греция или Кипр могут не дать финальный "зеленый свет" санкциям в отношении Беларуси, пока ЕС не даст "зеленый свет" санкциям в отношении Турции", - утверждает корреспондент Радио Свобода.

Известно, что Греция и Кипр требуют введения санкций против Турции по причине проведения Анкарой морских исследований залежей природного газа на спорных территориях. Власти государств критикуют Брюссель за нерешительные действия по данному вопросу.Читайте также"Будут за это отвечать": Лукашенко обвинил ЕС, Украину и Зеленского в беспорядках в Беларуси

Напомним, в ЕС приняли решение о введении санкций против чиновников и политиков режима Александра Лукашенко, которые причастны к фальсификации выборов и массовым репрессиям в Беларуси.

Санкции могут предусматривать закрытие доступа белорусским политическим элитам к их банковским счетам в Европе. Также им могут запретить въезд на территорию ЕС.