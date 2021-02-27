В ЕС выдвинули громкое обвинение против режима Путина и назвали угрозу для РФ

Жозеп Боррель / REUTERS

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель жестко оценил действия режима президента РФ Владимира Путина, а также отношения между Россией и ЕС.

Как подчеркнул он в ходе дискуссии, организованной аналитическим центром Atlantic Council, трансляция которой доступна на портале YouTube, режим Владимира Путина выбрал курс конфронтации с Европейским Союзом и использует все имеющиеся средства для сохранения своей власти в России.

"Россия отдаляется от ЕС. Режим Путина использует все средства, включая дезинформацию, чтобы обеспечить свое выживание и бороться против оппозиции", - сказал он.

Боррель напомнил о своем визите в Москву и сказал, что агрессивные действия Кремля показали, "что они видят демократические ценности как экзистенциальную угрозу".

"Этот опыт показал нам, что Россия не хочет взаимодействия с Европейским союзом, так как для них, то, что мы олицетворяем, либеральные ценности и демократию, рассматривается как угроза. Что-то такое, с чем они не могут жить", - добавил глава дипломатии ЕС.

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Как известно, ранее послы стран Европейского союза утвердили решение о санкциях против глав четырех российских ведомств в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального.

Арест Алексея Навального: