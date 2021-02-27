В ЕС выдвинули громкое обвинение против режима Путина и назвали угрозу для РФ

Режим Владимира Путина выбрал курс конфронтации с ЕС, подчеркнул глава дипломатии Евросоюза.
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель жестко оценил действия режима президента РФ Владимира Путина, а также отношения между Россией и ЕС.
Как подчеркнул он в ходе дискуссии, организованной аналитическим центром Atlantic Council, трансляция которой доступна на портале YouTube, режим Владимира Путина выбрал курс конфронтации с Европейским Союзом и использует все имеющиеся средства для сохранения своей власти в России.
"Россия отдаляется от ЕС. Режим Путина использует все средства, включая дезинформацию, чтобы обеспечить свое выживание и бороться против оппозиции", - сказал он.
Боррель напомнил о своем визите в Москву и сказал, что агрессивные действия Кремля показали, "что они видят демократические ценности как экзистенциальную угрозу".
"Этот опыт показал нам, что Россия не хочет взаимодействия с Европейским союзом, так как для них, то, что мы олицетворяем, либеральные ценности и демократию, рассматривается как угроза. Что-то такое, с чем они не могут жить", - добавил глава дипломатии ЕС.
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Как известно, ранее послы стран Европейского союза утвердили решение о санкциях против глав четырех российских ведомств в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального.
Арест Алексея Навального:
- Российский оппозиционный политик Алексей Навальный 17 января прибыл в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим веществом Новичок. В аэропорту Шереметьево Навального задержали сотрудники полиции, так как он находился в федеральном розыске. Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в уклонении от прохождения мероприятий по контролю режима условного срока.
- 2 февраля Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор Алексею Навальному. Суд принял решение заменить ему условный срок по делу Ив Роше на реальный. Политик был осужден на 3,5 года лишения свободы. Суд учел время пребывания Навального под домашним арестом, вследствие чего его собираются отправить в колонию на 2,8 лет.
- Запад требует освободить Навального. Европейский суд по правам человека призвал РФ выпустить политика, однако в России не намерены выполнять требование ЕСПЧ.