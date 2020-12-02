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В ЕС выдвинули ультиматум Лукашенко и анонсировали еще один удар по режиму Беларуси

2 декабря 2020, 14:31

В Евросоюзе призывают Лукашенко пойти на уступки.

Александр Лукашенко
В Евросоюзе назвали режим Лукашенко "правящей кликой" и призвали к организации национального диалога / Скриншот Telegram-канал Пул Первого

Правящий режим Александра Лукашенко в Беларуси продолжает силой удерживать власть в стране и не идет на диалог с гражданским обществом. Если официальный Минск не пойдет на уступки, Брюссель снова ударит санкциями.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе онлайн-конференции Минский форум, комментируя перспективы усиления санкций против режима Лукашенко в Беларуси, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, ограничительные меры ЕС направлены на лиц, которые поддерживают правление Лукашенко на территории республики. Белорусский режим по-прежнему уклоняется от проведения национального диалога, и если в дальнейшем в этом направлении не произойдет никаких изменений, Брюссель введет новые санкции.Читайте такжеЗахват Лукашенко и удар по его режиму: у Тихановской сделали новое заявление

"Поскольку Лукашенко и его правящая клика продолжают полагаться на дубинки вместо серьезного национального диалога, мы в Европейском союзе ввели санкции и недавно ужесточили их. И если Лукашенко и его сторонники не уступят, мы расширим эти санкции. Важно отметить, что мы нацелены при помощи санкций на столпы режима Лукашенко", - подчеркнул Хайко Маас.

Санкции ЕС против режима Лукашенко

  • Евросоюз 2 октября ввел санкции против правящего режима Александра Лукашенко в Беларуси. В санкционный список попали 44 белорусских чиновника, которые, как полагают в Брюсселе, причастны к фальсификации избирательного процесса и насилия против протестующих в республике.
  • В ноябре Брюссель ввел дополнительные ограничения против еще 15 белорусских государственных деятеля, в числе которых и президент Александр Лукашенко.
  • 19 ноября в ЕС сделали заявление о намерении ввести третий пакет санкций против правящего белорусского режима. Новые ограничения будут направлены на различные структуры, оказывающие поддержку правлению Лукашенко.

Евросоюз Александр Лукашенко новости Беларуси Санкции против Беларуси
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