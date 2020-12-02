В ЕС выдвинули ультиматум Лукашенко и анонсировали еще один удар по режиму Беларуси

В Евросоюзе призывают Лукашенко пойти на уступки.
Правящий режим Александра Лукашенко в Беларуси продолжает силой удерживать власть в стране и не идет на диалог с гражданским обществом. Если официальный Минск не пойдет на уступки, Брюссель снова ударит санкциями.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе онлайн-конференции Минский форум, комментируя перспективы усиления санкций против режима Лукашенко в Беларуси, сообщает РИА Новости.
По словам дипломата, ограничительные меры ЕС направлены на лиц, которые поддерживают правление Лукашенко на территории республики. Белорусский режим по-прежнему уклоняется от проведения национального диалога, и если в дальнейшем в этом направлении не произойдет никаких изменений, Брюссель введет новые санкции.Читайте такжеЗахват Лукашенко и удар по его режиму: у Тихановской сделали новое заявление
"Поскольку Лукашенко и его правящая клика продолжают полагаться на дубинки вместо серьезного национального диалога, мы в Европейском союзе ввели санкции и недавно ужесточили их. И если Лукашенко и его сторонники не уступят, мы расширим эти санкции. Важно отметить, что мы нацелены при помощи санкций на столпы режима Лукашенко", - подчеркнул Хайко Маас.
Санкции ЕС против режима Лукашенко
- Евросоюз 2 октября ввел санкции против правящего режима Александра Лукашенко в Беларуси. В санкционный список попали 44 белорусских чиновника, которые, как полагают в Брюсселе, причастны к фальсификации избирательного процесса и насилия против протестующих в республике.
- В ноябре Брюссель ввел дополнительные ограничения против еще 15 белорусских государственных деятеля, в числе которых и президент Александр Лукашенко.
- 19 ноября в ЕС сделали заявление о намерении ввести третий пакет санкций против правящего белорусского режима. Новые ограничения будут направлены на различные структуры, оказывающие поддержку правлению Лукашенко.