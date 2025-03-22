В Европе разрабатывают план замены США в НАТО – Financial Times

Британия, Франция, Германия и страны Северной Европы участвуют в неформальныхдискуссиях.

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В Европе разрабатывают план замены США в НАТО / Коллаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

Что написано в статье Financial Times:

США незаменимы для европейской безопасности

США предоставляют военный потенциал, которым не обладают союзники

Крупнейшие военные страны Европы разрабатывают планы по постепенному взятию на себя большей ответственности за оборону материка вместо США. Об этом пишет Financial Times.

Обсуждения являются попыткой избежать хаоса, вызванного односторонним выходом США из НАТО, о чем неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп.

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По словам четырех европейских чиновников, Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы входят в число стран, участвующих в неформальных, но структурированных дискуссиях. Их цель – разработать план по перекладыванию финансового и военного бремени на европейские столицы и представить его США перед ежегодным саммитом лидеров НАТО в Гааге в июне.

Предложение будет включать твердые обязательства по увеличению расходов на оборону в Европе и наращиванию военного потенциала в попытке убедить Трампа согласиться на постепенную передачу полномочий, которая позволит США больше сосредоточиться на Азии.

Отмечается, что США, которые тратят на оборону больше, чем все остальные союзники по НАТО вместе взятые, незаменимы для европейской безопасности. В дополнение к своим силам ядерного сдерживания США предоставляют военный потенциал, которым не обладают континентальные союзники, управляют военно-воздушными, военно-морскими и войсковыми базами и имеют 80 тыс. военнослужащих, размещенных в Европе.

После избрания Трампа некоторые европейские предприняли шаги по увеличению своих расходов на оборону или ускорению уже запланированного увеличения, в то время как ЕС развернул инициативы для своих государств-членов по ускорению увеличения военных инвестиций. По оценкам чиновников, потребуется от пяти до десяти лет этих дополнительных расходов, чтобы поднять европейские возможности до уровня, на котором они смогут заменить большую часть возможностей США, не считая американского ядерного сдерживания.

По словам одного из чиновников, увеличение расходов – это единственный выход, который есть у ЕС. Он также отметил, что это такая большая задача, что многие "ошеломлены ее масштабом". При этом есть сомнения, что администрация США вообще согласится на этот процесс.

По словам официальных лиц, для обеспечения базовой обороны Европы имеют ключевое значение Великобритания и другие атлантические военно-морские державы, страны Северной Европы важны для обороны севера континента, а Турция – для обороны юго-востока. Все они входят в Альянс.

Новости НАТО:

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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