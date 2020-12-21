В ФСБ прошлись по записи разговора Навального с возможным отравителем

Навальный / Reuters

ФСБ России заявляет, что разговор Алексея Навального с его предполагаемым отравителем — "это спланированная провокация".

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, в ведомстве считают, что цель расследования "дискредитация ФСБ России и ее сотрудников", а сделать его "было невозможно без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб".

ФСБ заявила, что "использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях".

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее: