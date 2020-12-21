В ФСБ прошлись по записи разговора Навального с возможным отравителем

В ведомстве считают, что цель расследования "дискредитация ФСБ России и ее сотрудников".
ФСБ России заявляет, что разговор Алексея Навального с его предполагаемым отравителем — "это спланированная провокация".
Как сообщают российские пропагандистские СМИ, в ведомстве считают, что цель расследования "дискредитация ФСБ России и ее сотрудников", а сделать его "было невозможно без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб".
ФСБ заявила, что "использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях".
Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:
- Напомним, 21 декабря Навальный заявил, что сумел дозвониться к сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, который причастен к его отравлению Новичком. Запись разговора он опубликовал на своем YouTube-канале
- В британском издании вышла статья под громким заголовком "Кремль предпринял вторую попытку отравить Алексея Навального в результате неудачного убийства". Авторы материала со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах сообщили о том, что, когда Навальный находился в состоянии комы в больнице Омска, его пытались отравить повторно
- 14 октября издание The New York Times сообщило, что эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком".
Автор: Екатерина Трохимчук