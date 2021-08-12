В Германии в квартире российского шпиона нашли шеврон Беркута - СМИ

В квартире обнаружили книжные полки, которые были заполнены российскими книгами и военными историями, в частности, о 12-й танковой дивизии СС.
В Германии состоялся обыск в квартире охранника британского посольства, которого подозревали в шпионаже в пользу российской разведки. Так, у него дома нашли российскую символику, а также шеврон расформированного украинского полка милиции Беркут, пишет Daily Mail.
В шпионаже подозревают 57-летнего британца, которого называют Дэвидом Смитом. Он проживает в съемной однокомнатной квартире в городе Постдам вблизи Берлина.
В его квартире обнаружили книжные полки, которые были заполнены российскими книгами и военными историями, в частности, о 12-й танковой дивизии СС. Также среди книг шпионский роман "Качественное убийство" и самоизданная книга Дэвида Айка "Триггер", наполненная теориями заговора.
Также в квартире предполагаемого шпиона нашли большой российский флаг и другие вещи с российской символикой.
Ранее Главред писал о том, что в Одесской области сотрудники СБУ задержали командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений подконтрольной россиянам группировки боевиков "Луганская народная республика".
Сообщается, что он прибыл для выполнения диверсий на украинских военных объектах.
Мужчине объявили о подозрении за участие в террористической группе / террористической организации, а суд отправил его под стражу.