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В Германии в квартире российского шпиона нашли шеврон Беркута - СМИ

12 августа 2021, 21:45

В квартире обнаружили книжные полки, которые были заполнены российскими книгами и военными историями, в частности, о 12-й танковой дивизии СС.

В квартире российского шпиона прошел обыск / by Anrew Young in Postdam, Germany for Mailonline

В Германии состоялся обыск в квартире охранника британского посольства, которого подозревали в шпионаже в пользу российской разведки. Так, у него дома нашли российскую символику, а также шеврон расформированного украинского полка милиции Беркут, пишет Daily Mail.

В шпионаже подозревают 57-летнего британца, которого называют Дэвидом Смитом. Он проживает в съемной однокомнатной квартире в городе Постдам вблизи Берлина.

В его квартире обнаружили книжные полки, которые были заполнены российскими книгами и военными историями, в частности, о 12-й танковой дивизии СС. Также среди книг шпионский роман "Качественное убийство" и самоизданная книга Дэвида Айка "Триггер", наполненная теориями заговора.

Также в квартире предполагаемого шпиона нашли большой российский флаг и другие вещи с российской символикой.

Ранее Главред писал о том, что в Одесской области сотрудники СБУ задержали командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений подконтрольной россиянам группировки боевиков "Луганская народная республика".

Сообщается, что он прибыл для выполнения диверсий на украинских военных объектах.

Мужчине объявили о подозрении за участие в террористической группе / террористической организации, а суд отправил его под стражу.

новости России новости Германии СВД Беркут
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