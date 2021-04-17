В Госдуме обвинили Украину в передаче секретной информации о РФ Западу

В России считают, что украинские дипломаты перед назначением якобы проходят собеседование с "американскими кураторами".
Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий обвинил украинских дипломатов в якобы сборе "секретных данных о России" с целью последующей передачи сведений западным спецслужбам. Дескать, представители МИД Украины проходят собеседования с "американскими кураторами" перед тем, как их назначают в те или иные государства.
В комментарии РИА Новости он заявил, что украинские дипломаты якобы пытаются получить "секретные" сведения, однако передают их не в Киев, а спецслужбам Запада. Российский парламентарий считает, что СБУ и украинская дипломатия пребывают под влиянием западных спецслужб.
"Украинские дипломаты, которые находятся на территории РФ, через знакомых, через родственников пытаются завладеть какими-то секретными данными, будь то по линии силовых органов или министерства обороны, но не спешат использовать у себя в стране, а передают их западным спецслужбам. Сегодня Служба безопасности Украины и весь дипломатический корпус находится под жестким влиянием западных спецслужб", - сказал Водолацкий.Читайте такжеКулеба рассказал о новом элементе агрессии России
Также он считает, что дипломаты из Украины перед назначением в государства, дескать, проходят собеседование с "американскими кураторами". Такие задачи они реализуют якобы с целью переезда в страны западного мира в будущем.
"В итоге их работа сводится к одному - быть максимально полезными западным спецслужбам для того, чтобы затем по окончании службы найти теплый уголок в одной из западных стран", - подчеркнул Виктор Вололацкий.
Задержание консула Украины в России
- Федеральная служба безопасности РФ в пятницу, 16 апреля, задержала сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Его обвинили в попытке получения секретных сведений, который содержатся в базах данных спецслужб.
- Замглавы МИД Украины Евгений Енин назвал задержание украинского дипломата в России очередной провокацией и заявил о намерении Киева принять ответные меры. Спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко позже добавил, что Сосонюка задержали на несколько часов, однако он уже находится в дипломатическом учреждении.
- В связи с инцидентом МИД РФ порекомендовало Александру Сосонюку покинуть территорию российского государства в течение 72 часов. Также Москва вызвала в МИД Временного поверенного в делах Украины в России из-за сложившейся ситуации. В Киеве заявили, что речь идет о "фактически нападении" российских правоохранителей на украинского дипломата и пообещали ответные меры в случае объявления Сосонюка персоной нон-грата в России.