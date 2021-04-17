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В Госдуме обвинили Украину в передаче секретной информации о РФ Западу

17 апреля 2021, 16:29
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В России считают, что украинские дипломаты перед назначением якобы проходят собеседование с "американскими кураторами".

Государственная Дума, Госдума
В Госдуме заявили, что украинский дипломатический корпус находится под влиянием спецслужб Запада / Reuters

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий обвинил украинских дипломатов в якобы сборе "секретных данных о России" с целью последующей передачи сведений западным спецслужбам. Дескать, представители МИД Украины проходят собеседования с "американскими кураторами" перед тем, как их назначают в те или иные государства.

В комментарии РИА Новости он заявил, что украинские дипломаты якобы пытаются получить "секретные" сведения, однако передают их не в Киев, а спецслужбам Запада. Российский парламентарий считает, что СБУ и украинская дипломатия пребывают под влиянием западных спецслужб.

"Украинские дипломаты, которые находятся на территории РФ, через знакомых, через родственников пытаются завладеть какими-то секретными данными, будь то по линии силовых органов или министерства обороны, но не спешат использовать у себя в стране, а передают их западным спецслужбам. Сегодня Служба безопасности Украины и весь дипломатический корпус находится под жестким влиянием западных спецслужб", - сказал Водолацкий.Читайте такжеКулеба рассказал о новом элементе агрессии России

Также он считает, что дипломаты из Украины перед назначением в государства, дескать, проходят собеседование с "американскими кураторами". Такие задачи они реализуют якобы с целью переезда в страны западного мира в будущем.

"В итоге их работа сводится к одному - быть максимально полезными западным спецслужбам для того, чтобы затем по окончании службы найти теплый уголок в одной из западных стран", - подчеркнул Виктор Вололацкий.

Задержание консула Украины в России

МИД Украины Госдума РФ Виктор Водолацкий новости Украины
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