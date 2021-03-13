В Госдуме ответили на требование Кулебы дать полный доступ в Крым

Если у Кулебы есть желание посетить полуостров "для приобретения опыта по развитию территорий", то ему следует обратиться в российский МИД, заявил депутат.
Депутат Госдумы от так называемого крымского региона Михаил Шеремет отреагировал на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который на неформальном заседании СБ ООН потребовал от России "занять неполитизированную позицию" и предоставить полный доступ в Крым в соответствии с международным правом.
"Все это выглядит весьма удивительно. Граждане из различных стран мира, в том числе известные политики и депутаты, неоднократно приезжали в российский Крым. Ни у кого проблем не было и нет. Поэтому не стоит выдумывать небылицы", — сказал Шеремет в комментарии РИА Новости.
По его словам, если у Кулебы есть желание посетить полуостров "для приобретения опыта по развитию территорий", то ему следует обратиться в российский МИД и согласовать визит.
"Это куда более простой способ, чем нагло врать международной общественности", — добавил депутат.
По словам Шеремета, пока только сама Украина пытается всячески преградить доступ в Крым и для своих граждан, и для иностранцев: вводит санкции и запугивает уголовными делами — поскольку "боится, что в мире все больше людей узнает правду о российском Крыме и крымчанах, счастливо живущих у себя дома в России".
Отметим, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию предоставить полный доступ к оккупированному ею Крыму для представителей ООН, ОБСЕ и Совета Европы.
"Мы призываем Россию как оккупационное государство занять неполитизированную позицию и обеспечить для ООН, а также других международных организаций, включая ОБСЕ и Совет Европы, полный доступ к Крыму соответствии с международным правом и, в частности, международного гуманитарного права", - отметил украинский министр в Twitter.
Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее:
- 26 февраля президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева. США чтят мужество участников Революции 2014 года и верят в стремления Украины к мирному и демократическому будущему.
- 26 февраля президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма. Он заверил, что украинцы высоко ценят поддержку американского государства.
- 1 марта пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ.
- 11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, документ будет находиться в общем доступе, также его переведут на английский язык и отправят союзникам Украины.