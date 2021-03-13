В Госдуме ответили на требование Кулебы дать полный доступ в Крым / Reuters

Депутат Госдумы от так называемого крымского региона Михаил Шеремет отреагировал на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который на неформальном заседании СБ ООН потребовал от России "занять неполитизированную позицию" и предоставить полный доступ в Крым в соответствии с международным правом.

"Все это выглядит весьма удивительно. Граждане из различных стран мира, в том числе известные политики и депутаты, неоднократно приезжали в российский Крым. Ни у кого проблем не было и нет. Поэтому не стоит выдумывать небылицы", — сказал Шеремет в комментарии РИА Новости.

По его словам, если у Кулебы есть желание посетить полуостров "для приобретения опыта по развитию территорий", то ему следует обратиться в российский МИД и согласовать визит.

"Это куда более простой способ, чем нагло врать международной общественности", — добавил депутат.

По словам Шеремета, пока только сама Украина пытается всячески преградить доступ в Крым и для своих граждан, и для иностранцев: вводит санкции и запугивает уголовными делами — поскольку "боится, что в мире все больше людей узнает правду о российском Крыме и крымчанах, счастливо живущих у себя дома в России".

Отметим, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию предоставить полный доступ к оккупированному ею Крыму для представителей ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

"Мы призываем Россию как оккупационное государство занять неполитизированную позицию и обеспечить для ООН, а также других международных организаций, включая ОБСЕ и Совет Европы, полный доступ к Крыму соответствии с международным правом и, в частности, международного гуманитарного права", - отметил украинский министр в Twitter.

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