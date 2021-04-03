В Госдуме сделали заявление о войне за Крым после слов Арестовича

В Госдуме не верят в планы Украины и НАТО по освобождению Крыма / Reuters

В Госдуме РФ заявили, что планы Киева и НАТО в попытках вернуть оккупированный Крым обернутся провалом и объявили о наличии у государства сверхточного оружия, которое может уничтожить противника на пунктах отдачи приказов. При этом в российском парламенте призвали "гнать НАТОвцев из европейских стран". Об этом заявил депутат от Единой России Михаил Шеремет.

В комментарии информагентству РИА Новости он сказал, что НАТО проявляет агрессию, однако против России такие действия не сработают. Последствия, как полагает он, будут негативными.

"Маски сброшены окончательно. После подобного заявления уже никто на Западе не сможет отрицать агрессивную сущность НАТО. Да вот только, прежде чем предпринимать какие-либо военные шаги в отношении России, я бы посоветовал им хорошо почитать историю Великой Отечественной войны и одуматься. Последствия для агрессора будут весьма плачевны", - отметил Шеремет, комментируя заявление спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича о том, что Альянс проведет учения Defender Europe 2021, которые направлены на потенциальное отражение российской агрессии.

При этом политик добавил, что у РФ есть новейшее сверхточное оружие, которое может поражать пункты отдачи приказов противника и выдвинул обвинение в адрес США. Также он призвал Европу "разобраться" с американцами, и выгнать НАТО.Читайте такжеПрезидент дал зеленый свет стратегии для освобождения Крыма

"С Россией не стоит говорить языком силы. Ведь можно по зубам получить. Крымчанам опасаться ничего не стоит. Полуостров надежно защищен и прикрыт от любого вторжения. Мы осознаем, что всю эту военную возню задумывают не в Киеве, а в США, поэтому призываем европейские страны поставить американцев на место и впредь не позволять им вмешиваться в дела Европы. Давно уже пора НАТОвцев гнать из европейских стран", - подчеркнул Шеремет.

Новости Крыма