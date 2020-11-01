В Грузии оппозиция массово протестует против результатов выборов / Спутник.Грузия

Представители грузинской оппозиции, которые не согласны с результатами парламентских выборов в стране, устроили масштабный митинг в центре Тбилиси.

Об этом сообщают журналисты грузинского канала Рустави 2. "Результаты не отражают волю грузинского народа. Лидеры оппозиции уже заявили, что оппозиция объединится и "Грузинская мечта" не получит 100 мест, необходимых для начала своей парламентской работы", – заявил член демократического движения Единая Грузия Азнор Бицадзе.

По данным агентства Спутник.Грузия, несколько тысяч человек перекрыли движение по проспекту имени Шота Руставели в Тбилиси. На акцию пришли лидеры практически всех оппозиционных партий, которые прошли в парламент ‒ кроме Альянса патриотов и партии Граждане.

По словам одной из оппозиционерок, Саломе Самадашвили, начиная с 1 ноября протестующие будут собираться каждый день, пока не назначат новые выборы в парламент.

Читайте такжеСаакашвили позвали на пост премьер-министра: что ответил экс-президент Грузии

Парламентские выборы в Грузии - что было ранее:

Парламентские выборы в Грузии состоялись 31 октября.

По данным Центризбиркома страны, по состоянию на 1 ноября большинство голосов получила правящая партия Грузинская мечта (48,3%).

Оппозиционный блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", который был правящим в Грузии во время президентства Михаила Саакашвили, набрал 26,5%, а партия "Европейская Грузия" – 3,8%.