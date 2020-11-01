В Грузии оппозиция массово протестует против результатов выборов

По словам оппозиционеров, начиная с 1 ноября протестующие будут собираться в Тбилиси каждый день, пока не назначат новые выборы в парламент Грузии.
Представители грузинской оппозиции, которые не согласны с результатами парламентских выборов в стране, устроили масштабный митинг в центре Тбилиси.
Об этом сообщают журналисты грузинского канала Рустави 2. "Результаты не отражают волю грузинского народа. Лидеры оппозиции уже заявили, что оппозиция объединится и "Грузинская мечта" не получит 100 мест, необходимых для начала своей парламентской работы", – заявил член демократического движения Единая Грузия Азнор Бицадзе.
По данным агентства Спутник.Грузия, несколько тысяч человек перекрыли движение по проспекту имени Шота Руставели в Тбилиси. На акцию пришли лидеры практически всех оппозиционных партий, которые прошли в парламент ‒ кроме Альянса патриотов и партии Граждане.
По словам одной из оппозиционерок, Саломе Самадашвили, начиная с 1 ноября протестующие будут собираться каждый день, пока не назначат новые выборы в парламент.
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Парламентские выборы в Грузии - что было ранее:
Парламентские выборы в Грузии состоялись 31 октября.
По данным Центризбиркома страны, по состоянию на 1 ноября большинство голосов получила правящая партия Грузинская мечта (48,3%).
Оппозиционный блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", который был правящим в Грузии во время президентства Михаила Саакашвили, набрал 26,5%, а партия "Европейская Грузия" – 3,8%.