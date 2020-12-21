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В Иране рассказали, когда опубликуют отчет о крушении Боинга МАУ

21 декабря 2020, 14:07
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Информацию о примерной дате публикации отчета о крушении Боинга МАУ озвучил представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

самолет МАУ
Место крушения самолета МАУ / twitter.com / SZimpas

Власти Ирана в ближайшие двое суток предадут огласке технический отчет о катастрофе самолета украинской компании МАУ, которая произошла в начале нынешнего года.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, сообщает портал Iran International. По словам чиновника, отчет также будет передан официальному Киеву.

Кроме того, Хатибзаде дал комментарий по поводу заявления министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня ‒ по поводу сомнения в официальной версии версии катастрофы от Тегерана, согласно которой Боинг рухнул из-за "человеческого фактора".

"Государственный департамент работает над тем, чтобы сделать ситуацию максимально прозрачной. Я призываю министра иностранных дел Канады и правительство Канады проявить дипломатичность и знать свои пределы, иначе они получат другой ответ", ‒ отметил Хатибзаде.

Иранский дипломат также обвинил канадские власти в том, что они "забрасывают камнями" Иран во время расследования.

"Сегодня-завтра технический отчет будет опубликован к годовщине трагедии и будет направлен украинской стороне и другим причастным к ней лицам", ‒ подытожил Хатибзаде.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • 8 января 2020 года украинский самолет Международных авиалиний Украины во время вылета из Тегерана был сбит двумя ударами иранских ракет. В настоящий момент идет расследование трагедии. Власти Ирана утверждают, что катастрофа произошла из-за фактора человеческой ошибки и сбоя в работе системы противовоздушной обороны.
  • В МИД Украины считали преждевременной версию Ирана о причине катастрофы самолета МАУ и призывали дождаться окончания расследования.
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