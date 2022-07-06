В Казахстане взорвалось нефтегазовое месторождение после заявления Токаева о поставках нефти Европе

Накануне взрыв президент Казахстана Токаев пообещал увеличить поставки нефти в Европу.
В Казахстане произошел взрыв на крупнейшем нефтегазовом месторождении Тенгиз. Это произошло после того, как президент страны Касым-Жомарт Токаев пообещал увеличить поставки нефти в Европу. Об этом сообщает Радио "Азаттык".
В результате взрыва погибли два человека.
"6 июля около 9:55 на руднике "Тенгиз" в Жылыойском районе произошел взрыв трубопровода, в результате чего погибли двое рабочих 1985 года выпуска. Троим рабочим с различными степенями травм оказывают медицинскую помощь", – говорится в сообщении.
Местные правоохранители открыли уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда.
Как известно, месторождение Тенгиз является одним из самых крупных в Казахстане. Оно расположено в 120 км от Кульсары. Запасы нефти на этом месторождении составляют 3,2 млрд тонн.
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Отметим, что еще в начале войны официальный Казахстан отклонил запрос властей РФ присоединиться к боевым действиям в Украине. В Казахстане заявили, что не признают "ЛДНР" и не видят повода для агрессии против Украины.
В июне Токаев публично унизил Путина и заявил о том, что Казахстан отказывается признавать самопровозглашенные "ЛДНР".
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