В Китае упал многотонный метеорит: впечатляющее видео

Огненный метеорит весом в несколько тонн упал в Китае / Фото: stuckpix.com

В Китае 23 декабря с неба на землю упал неизвестный объект в виде огненного шара, который был очень похож на метеорит.

Как сообщает LADbible, космическое тело рухнуло в китайской провинции Цинхай в 07:25 по местному времени (01:25 по Киеву).

По словам экспертов, метеорит мог быть радиусом до одного метра и массой около десяти тонн. Данный объект осветил небо над городом Юйшу на северо-западе Китая в среду. На видео с мероприятия в провинции Цинхай был показан яркий шар, пролетавший по темному небу.

Отметим, метеорит был замечен в небе пассажирами самолета, который летел из Сиана в Лхасу. По предварительным данным, никто не пострадал.

В китайских соцсетях пользователи сообщили, что произошла серия сильных взрывов, когда метеор, по всей видимости, достиг Земли. Однако официально в стране падение метеорита пока не прокомментировали.

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