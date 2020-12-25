В Китае упал многотонный метеорит: впечатляющее видео

Космический объект был замечен в небе пассажирами самолета.
В Китае 23 декабря с неба на землю упал неизвестный объект в виде огненного шара, который был очень похож на метеорит.
Как сообщает LADbible, космическое тело рухнуло в китайской провинции Цинхай в 07:25 по местному времени (01:25 по Киеву).
По словам экспертов, метеорит мог быть радиусом до одного метра и массой около десяти тонн. Данный объект осветил небо над городом Юйшу на северо-западе Китая в среду. На видео с мероприятия в провинции Цинхай был показан яркий шар, пролетавший по темному небу.
Отметим, метеорит был замечен в небе пассажирами самолета, который летел из Сиана в Лхасу. По предварительным данным, никто не пострадал.
В китайских соцсетях пользователи сообщили, что произошла серия сильных взрывов, когда метеор, по всей видимости, достиг Земли. Однако официально в стране падение метеорита пока не прокомментировали.
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Как ранее сообщалось, астероид в маске гигантских размеров приблизился к Земле и пролетел мимо нее на минимальном расстоянии. Небесное тело открыли в 1998 и назвали 1998 OR.
Напомним, к планете Земля приближалась комета Neowise, которую в небе можно было увидеть невооруженным глазом.