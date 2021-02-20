УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Кремле отреагировали на санкции против кума Путина и вспомнили об НКВД

20 февраля 2021, 12:04
Прослушать новость
Остановить

Дмитрий Медведев обвинил Киев в "агрессии" и "двойных стандартах" и заявил, что санкции против Медведчука ввели по "надуманным причинам".

Медведев
Дмитрий Медведев / Reuters

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что санкции Украины против Виктора Медведчука - нардепа, главы политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь и кума Путина - можно сравнить с решениями "троек НКВД в годы террора".

"Официальный Киев совершил прорыв в развитии демократии - ввел ограничения против собственных граждан. Без всякого следствия и суда. Такого не делали с того периода, когда так называемые тройки НКВД без лишних формальностей типа судебных разбирательств решали судьбы людей, отправляя их в лагеря или приговаривая к смерти", - цитирует ТАСС Медведева.

Российский политик также обвинил Киев в "агрессии" и "двойных стандартах".

"Не удивлюсь, если наши западные коллеги, которые выпускают заявление за заявлением по поводу судебных решений в России, в очередной раз потупят глаза в пол, как будто в стране, которую они привыкли во всем покрывать, ничего не случилось", - сказал Медведев и добавил, что санкции против Медведчука ввели по "надуманным причинам".

Читайте такжеБывший секретарь СНБО объяснил, почему Россия не намерена защищать Медведчука

Санкции против Медведчука - о чем ранее писал Главред:

  • В пятницу, 19 февраля, под руководством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, по итогам которого были согласованы санкции против 8 физических и 19 юридических лиц, которых обвинили в финансировании терроризма на Донбассе. В список вошли трое граждан Украины – Виктор Медведчук, Оксана Марченко и Наталья Лавренюк.
  • В Службе безопасности Украины заявили, что решение СНБО принято в том числе и на базе доказательств спецслужбы о причастности гражданских лиц и компаний к финансированию терроризма.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что власти намерены продолжить практику применения санкционной политики. В дальнейшем ограничения могут быть введены против парламентариев, к которым есть претензии по поводу их финансового состояния.

СНБО новости России санкции Виктор Медведчук Дмитрий Медведев
Сейчас вы просматриваете новость «В Кремле отреагировали на санкции против кума Путина и вспомнили об НКВД». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
У Путина сделали новое резкое заявление об УкраинеУ Путина сделали новое резкое заявление об Украине Андрей Мягков умер: названа возможная причина смертиАндрей Мягков умер: названа возможная причина смерти "Орем о двойных стандартах": в Сети показали, как Скабеева на ТВ отрабатывает указания Кремля"Орем о двойных стандартах": в Сети показали, как Скабеева на ТВ отрабатывает указания Кремля Мольфары предсказали распад РФ и рассказали, что ждет ПутинаМольфары предсказали распад РФ и рассказали, что ждет Путина Путин объяснил, почему блокада достройки Северного потока-2 связана с УкраинойПутин объяснил, почему блокада достройки Северного потока-2 связана с Украиной
Следующий материал

Последние новости

12:43
В России похвастались третьей вакциной от COVID-19, но ее эффективность скрывают
12:04
В Кремле отреагировали на санкции против кума Путина и вспомнили об НКВД Видео
12:01
Блогерша, обматерившая украинский язык, оправдалась и извинилась Видео
12:00
Гороскоп на 21 февраля для всех: выигрыш, усиление ауры и работа над ловушкой Видео
11:32
В метро Киева спортсмены жестоко избили двух ветеранов войны на Донбассе Видео
Реклама
11:06
Навальный на пороге колонии: суд в Москве принял резонансное решение Видео
11:05
Порошенко с женой улетел из Украины – Лещенко Видео
10:58
Зеленский провел совещание по возвращению Донбасса и Крыма, и дал поручение Тарану Видео
10:54
Гороскоп на 20 февраля для всех: подготовка ловушки, крупные убытки и катастрофы Видео
10:47
В Минздраве отказались назвать точную дату поставки вакцины от COVID-19 в Украину Видео
10:39
Покупка Прямого - самострел политтехнологов Порошенко мнение
10:30
"Я знаю все болевые точки": продюсер раскрыл проблемы украинского кино Видео
10:06
От 20 мороза до 10 градусов тепла: погода в Украине удивит контрастами Видео
09:26
Байден не захотел приглашать Россию в Большую семерку Видео
09:18
В трех областях Украины запретили работу кафе и ресторанов Видео
09:04
Сразу плюс 5 лет и титул неряха: грубые ошибки при использовании помады Видео
08:35
Министр обороны Украины и глава Пентагона провели переговоры: стало известно, о чем договорились стороны Видео
08:19
В СНБО раскрыли детали голосования по новым санкциям Видео
07:54
Дошли до абсурда: зачем Украина тянет транш МВФ, который ей не нужен мнение
07:46
Изумительные сумки-ведра в стиле 30-х входят в моду на весну-лето 2021 Фото
Реклама
07:26
Данилов заявил, что остановить войну на Донбассе может только Путин Видео
06:50
Токсичный органичный яд: медик объяснила опасность любимого славянского гарнира Видео
05:40
Рада приняла закон, ужесточающий штрафы поджигателям лесов в Украине Видео
05:20
Когда полнолуние в феврале 2021, чего опасаться и чем заняться: прогнозы астрологов Видео
04:55
В Слуге народа рассказали, как Путин отреагирует на санкции против Медведчука Видео
04:30
Внебрачная дочь Путина без лифчика показала "бунтарский дух" Видео
04:05
Пять удобных поз для самого приятного секса в вашей жизни Видео
04:00
Бывший секретарь СНБО объяснил, почему Россия не намерена защищать Медведчука Видео
03:03
Земфира посвятила клип герою популярной игры: опубликован полный текст песни Видео
02:30
Эскперт оценил шансы РФ обеспечить аннексированный Крым водой Видео
02:01
Обвиненная в издевательствах воспитательница детсада рассказала об угрозах скотчем Видео
01:30
В Украине выпустили Московское пиво с Кремлем и триколором
01:13
Штаты нанесли новый удар по режиму Лукашенко в Беларуси Видео
00:39
Эксперт объяснил, как Украине остаться на газовом рынке после запуска СП-2 Видео
00:19
Медик подсказала, как продлить молодость мужчине и женщине Видео
19 февраля, пятница
23:57
Минздрав назвал главную причину вспышки COVID-19 в западных областях Видео
23:25
"Далее будет": в СНБО анонсировали громкие разоблачения нардепов
23:05
Украинским военным на Донбассе разрешили отвечать на провокации
22:34
СМИ выяснили, из-за чего ввели санкции против Оксаны Марченко
22:18
У Зеленского объявили о новом жестком курсе управления Украиной Видео
Реклама
22:04
Сенцов высказался о санкциях против Медведчука Видео
21:46
Кравчук резко отреагировал на санкции СНБО Видео
21:33
Зеленский объяснил, как собирается защищать языки нацменьшинств Видео
21:31
В Сети выложили фото предполагаемого дома Януковича в Ростове
21:17
Четыре вида спорта, которые продлят вашу жизнь Видео
21:12
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
21:11
Лавров разразился обвинениями в адрес Запада из-за Украины Видео
21:04
Герпес передается через поцелуй: что нужно знать, чтобы защитить себя Видео
20:57
Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала генпродюсера скандального канала Видео
20:48
Сколько калорий сжигает секс и как сжечь еще больше: лайфхаки Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять