В Кремле отреагировали на санкции против кума Путина и вспомнили об НКВД

Дмитрий Медведев / Reuters

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что санкции Украины против Виктора Медведчука - нардепа, главы политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь и кума Путина - можно сравнить с решениями "троек НКВД в годы террора".

"Официальный Киев совершил прорыв в развитии демократии - ввел ограничения против собственных граждан. Без всякого следствия и суда. Такого не делали с того периода, когда так называемые тройки НКВД без лишних формальностей типа судебных разбирательств решали судьбы людей, отправляя их в лагеря или приговаривая к смерти", - цитирует ТАСС Медведева.

Российский политик также обвинил Киев в "агрессии" и "двойных стандартах".

"Не удивлюсь, если наши западные коллеги, которые выпускают заявление за заявлением по поводу судебных решений в России, в очередной раз потупят глаза в пол, как будто в стране, которую они привыкли во всем покрывать, ничего не случилось", - сказал Медведев и добавил, что санкции против Медведчука ввели по "надуманным причинам".

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