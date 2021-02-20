В Кремле отреагировали на санкции против кума Путина и вспомнили об НКВД

Дмитрий Медведев обвинил Киев в "агрессии" и "двойных стандартах" и заявил, что санкции против Медведчука ввели по "надуманным причинам".
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что санкции Украины против Виктора Медведчука - нардепа, главы политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь и кума Путина - можно сравнить с решениями "троек НКВД в годы террора".
"Официальный Киев совершил прорыв в развитии демократии - ввел ограничения против собственных граждан. Без всякого следствия и суда. Такого не делали с того периода, когда так называемые тройки НКВД без лишних формальностей типа судебных разбирательств решали судьбы людей, отправляя их в лагеря или приговаривая к смерти", - цитирует ТАСС Медведева.
Российский политик также обвинил Киев в "агрессии" и "двойных стандартах".
"Не удивлюсь, если наши западные коллеги, которые выпускают заявление за заявлением по поводу судебных решений в России, в очередной раз потупят глаза в пол, как будто в стране, которую они привыкли во всем покрывать, ничего не случилось", - сказал Медведев и добавил, что санкции против Медведчука ввели по "надуманным причинам".
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Санкции против Медведчука - о чем ранее писал Главред:
- В пятницу, 19 февраля, под руководством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, по итогам которого были согласованы санкции против 8 физических и 19 юридических лиц, которых обвинили в финансировании терроризма на Донбассе. В список вошли трое граждан Украины – Виктор Медведчук, Оксана Марченко и Наталья Лавренюк.
- В Службе безопасности Украины заявили, что решение СНБО принято в том числе и на базе доказательств спецслужбы о причастности гражданских лиц и компаний к финансированию терроризма.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что власти намерены продолжить практику применения санкционной политики. В дальнейшем ограничения могут быть введены против парламентариев, к которым есть претензии по поводу их финансового состояния.