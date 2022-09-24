В Кремле планируют военное положение и запрет выезда россиян за рубеж - СМИ

В РФ могут ввести военное положение из-за войны в Украине / t.me/DIUkraine

В РФ могут ввести военное положение и запретить выезд мужчин за границу, если Украина продолжит атаковать так называемые "присоединенные территории".

Как пишет российское издание Верстка со ссылкой на собственные источники, такой сценарий может быть реализован после сфабрикованных "референдумов" о присоединении к России.

План ввести военное положение два источника, близких к Кремлю, называли "нежелательным, но возможным".

Кроме того, по словам одного из них, запрет на выезд из России подлежащих призыву мужчин может быть объявлен ещё до обращения президента, так как власти оценивают поток уезжающих из страны мужчин как "вызывающий тревогу".

"Референдумы" за захваченных территориях Украины

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.

"Но что, собственно, произошло? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции четкие и известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то. А то, что является нашей задачей: больше поддержки для Вооруженных сил Украины, больше поддержки для разведки, больше поддержки для Сил специальных операций, больше поддержки для Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, полиции, пограничников – для всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность", - заявил он.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины. В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

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Напомним, ранее так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

В ОП ответили на такие планы. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.

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