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В Кремле заверили, что Путин готов к переговорам по "украинскому кризису"

15 февраля 2022, 00:02
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По словам пресс-секретаря президента России, Путин якобы всегда требовал переговоров и дипломатии.

Путин
Путин готов к переговорам / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин якобы "готов к переговорам", заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он также добавил, что "украинский кризис является лишь частью более серьезных опасений России в области безопасности".

"Во-первых, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии", — сказал Песков корреспонденту CNN Фредерику Пляйтгену вечером в понедельник, 14 февраля.

"И фактически он инициировал вопрос о гарантиях безопасности для Российской Федерации. И Украина - это лишь часть проблемы, это часть более крупной проблемы гарантий безопасности для России, и, конечно, президент Путин готов к переговорам", - заявил Песков.

Минские соглашения по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев готов выполнять Минские соглашения, но не в интересах России. Москва настаивает на прямых переговорах украинского государства с представителями российских оккупационных администраций "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе, что категорически неприемлемо для Украины.

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Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин говорила, что конфликт на Донбассе все еще можно урегулировать на базе "Минска". Проблема состоит в разной интерпретации договоренностей сторонами конфликта. Достичь компромисса не удастся до тех пор, пока Москва будет настаивать на запуске соглашений в ущерб суверенитету украинского государства.

Представитель Киева в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш рассказал, что Украина в рамках минского процесса готова обсуждать все инициативы по разрешению конфликта, однако не собирается письменно реагировать на предложения российских представителей ОРДЛО, поскольку они не являются стороной конфронтации.

Напомним, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил Путину, что он видит "шанс" для дипломатического диалога с Западом по вопросам безопасности России, заявив, что он рекомендует продолжать такие усилия.

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