В МИД Германии назвали условие санкционного удара по Северному потоку-2

Германия может изменить свое решение по Северному потоку-2.
Официальный Берлин настаивает на том, что строительство газопровода Северный поток-2 должно быть завершено. Однако в Германии теперь утверждают, что если Москва откажется от расследования инцидента с отравлением российского политика Алексея Навального, санкции в отношении газопровода не исключены.
Об этом рассказал глава МИД Германии Хайко Маас, сообщает немецкое издание DW.
"Я надеюсь, что россияне не заставят нас изменить свою позицию в отношении Северного потока-2", - сказал дипломат, отметив, что до сих пор немецкое правительство не связывало отравление Навального с вопросами реализации СП-2.
По его словам, если в течение нескольких дней Москва не предпримет каких-либо действий по расследованию отравления Алексея Навального, Берлин вынужден будет перейти к консультациям с Кремлем.
"Если мы задумываемся о санкциях, то они должны быть как можно более адресными", - подчеркнул Хайко Маас.Читайте такжеВ ФРГ рассказали, как обсуждают с США санкции против Северного потока-2
- Напомним, глава МИД ФРГ Хайко ранее заявил, что вопросы строительства газопровода Северный поток-2 не нужно связывать с отравлением Навального. Германия поддерживает реализацию СП-2, так как остановка процесса приведет к убыткам немецких компаний, которые занимаются строительством Nord Stream-2.
- Ранее в немецкой прессе и среди политиков появились заявления о том, что компании ФРГ должны пересмотреть свою роль в процессах строительства Северного потока-2 из-за отравления российского политика Алексея Навального.