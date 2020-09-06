В МИД Германии назвали условие санкционного удара по Северному потоку-2

В МИД ФРГ допускают введение адресных санкций из-за отравления Навального / Фото: УНИАН

Официальный Берлин настаивает на том, что строительство газопровода Северный поток-2 должно быть завершено. Однако в Германии теперь утверждают, что если Москва откажется от расследования инцидента с отравлением российского политика Алексея Навального, санкции в отношении газопровода не исключены.

Об этом рассказал глава МИД Германии Хайко Маас, сообщает немецкое издание DW.

"Я надеюсь, что россияне не заставят нас изменить свою позицию в отношении Северного потока-2", - сказал дипломат, отметив, что до сих пор немецкое правительство не связывало отравление Навального с вопросами реализации СП-2.

По его словам, если в течение нескольких дней Москва не предпримет каких-либо действий по расследованию отравления Алексея Навального, Берлин вынужден будет перейти к консультациям с Кремлем.

"Если мы задумываемся о санкциях, то они должны быть как можно более адресными", - подчеркнул Хайко Маас.Читайте такжеВ ФРГ рассказали, как обсуждают с США санкции против Северного потока-2