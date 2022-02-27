Турция закроет проливы Босфор и Дарданеллы для русских кораблей

Турция закроет проливы для русского флота / Reuters

Поскольку в Украине ситуация превратилась в полноценную войну, то Турция считает себя вправе выполнить статьи "Договора Монтро о турецких проливах". Об этом сообщает руководитель турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщают местные СМИ.

Договор Монтро о статусе проливов дает право Турции запрещать проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Соответственно, в связи с военной агрессией РФ против Украины будет закрыт для прохода кораблей российских Военно-морских сил.

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Напомним, ранее Украина официально призвала Турцию ограничить проход российских военных кораблей РФ через проливы Босфор и Дарданеллы.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар,

"Сейчас самое главное – поддержка Украины. Обращаюсь к турецкому народу и турецким властям помочь Украине. Призываем закрыть воздушное пространство, закрыть проход через Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей. Официальный запрос направлен турецкой стороне", – сказал он.