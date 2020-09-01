В Минске ОМОН начал дерзкий разгон студентов

Разгон студентов в Минске / скриншот из видео

Во вторник, 1 сентбря, студенты вышли на акцию протеста в Минске. Но ОМОН не дает возможность молодежи выражать свою гражданскую позицию – начался жесткий разгон.

Об этом сообщает TYT.by.

Отметим, студенты и преподаватели ряда минских вузов во вторник, 1 сентября, вышли на забастовку с требованием отставки президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как отмечается, протестующие находятся у учебных корпусов, собирают подписи под петицией, которую планируют передать в Министерство образования.

ОМОН начал разгон студентов в Минске / TYT.by

Около полудня стало известно, что силовики задерживают студентов возле площади Победы и главного корпуса БГУ.

Разгон студентов в Минске / TYT.by

Читайте такжеДворец Лукашенко в осаде: в Минск срочно перебросили бронетехникуНапомним, ранее студенты высших учебных заведений Минска инициируют проведение 1 сентября общенациональной забастовки против действующего правящего режима. В ходе мероприятий они намерены собирать подписи за отставку избранного по версии ЦИК Беларуси президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Telegram-канал Студенческая осень.

В сообщении отмечается, что кроме отставки Лукашенко с поста главы государства, студенты потребуют остановки насилия и привлечения силовиков к ответственности за пытки и издевательства над белорусами, освобождения задержанных и политических заключенных, прекращения преследования по политическим взглядам, роспуска ЦИК, а также проведения повторных президентских выборов по демократическим процедурам.