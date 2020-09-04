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В Минске ОМОН жестко задержал студентов прямо в университете

4 сентября 2020, 17:41

Силовики вытаскивали студентов за ноги и руки из помещений университетов.

В Беларуси студентов задерживают в вузах / Скриншот: TUT.BY

В Минске начались задержания студентов, которые выходили на акции протеста оппозиции.

Сотрудники ОМОНа прямо в стенах учебного заведения задержали студентов Минского лингвистического университета (МГЛУ), пишет белорусское издание Тut.by.

На опубликованных в Сети записях запечатлено, как силовики жестко задерживают студентов. Некоторых из них вытаскивали за ноги и руки из помещения университетов.

Бойцы ОМОН приехали в МГЛУ утром в пятницу, 4 сентября. Перед этим студенты спели в холле вуза "Марсельезу".

Студенты рассказали, что администрация вузов не вмешивалась в происходящее. При этом ОМОН грубо задерживал без разбора парней и девушек.

"В холле присутствовало несколько человек из администрации. Все были в шоке", — рассказали очевидцы.

Кроме того, студенты также рассказали, что в отношении задержанных применяли силу. Некоторых студентов силовики били, в том числе ногами.

Как уточнила ректор МГЛУ Наталья Баранова, правоохранители расценили акцию в университете, как несанкционированную.

По ее словам, силовики предупредили, что если несанкционированные акции будут продолжаться, то они будут продолжать так действовать.

Напомним, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.

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Ранее студенты вышли на акцию протеста в Минске. Однако ОМОН не дал возможность молодежи выражать свою гражданскую позицию – начался жесткий разгон.

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