В Минске ОМОН жестко задержал студентов прямо в университете

Силовики вытаскивали студентов за ноги и руки из помещений университетов.
В Минске начались задержания студентов, которые выходили на акции протеста оппозиции.
Сотрудники ОМОНа прямо в стенах учебного заведения задержали студентов Минского лингвистического университета (МГЛУ), пишет белорусское издание Тut.by.
На опубликованных в Сети записях запечатлено, как силовики жестко задерживают студентов. Некоторых из них вытаскивали за ноги и руки из помещения университетов.
Бойцы ОМОН приехали в МГЛУ утром в пятницу, 4 сентября. Перед этим студенты спели в холле вуза "Марсельезу".
Студенты рассказали, что администрация вузов не вмешивалась в происходящее. При этом ОМОН грубо задерживал без разбора парней и девушек.
"В холле присутствовало несколько человек из администрации. Все были в шоке", — рассказали очевидцы.
Кроме того, студенты также рассказали, что в отношении задержанных применяли силу. Некоторых студентов силовики били, в том числе ногами.
Как уточнила ректор МГЛУ Наталья Баранова, правоохранители расценили акцию в университете, как несанкционированную.
По ее словам, силовики предупредили, что если несанкционированные акции будут продолжаться, то они будут продолжать так действовать.
Напомним, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.
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Ранее студенты вышли на акцию протеста в Минске. Однако ОМОН не дал возможность молодежи выражать свою гражданскую позицию – начался жесткий разгон.