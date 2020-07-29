Работал на конкурентов Путина и Трампа: в Минске повязали известного политтехнолога

Шклярова задержали в Минске - фото Эхо Кавказа

Сегодня в столице Беларуси был задержан известный политтехнолог Виталий Шкляров. Его обвиняют в в работе на одного из лидеров белорусского протестного движения Сергея Тихановского, арестованного в конце мая.

Об этом сообщил белорусский канал ОНТ. Также информацию в Telegram подтвердил и сам Шкляров.

"Арестовали", – написал политтехнолог.

Шклярова обвиняют в том, что он работал на Сергея Тихановского, который собирался баллотироваться в президенты Беларуси, но 29 мая был арестован. Его обвинили в "совершении насильственных действий против милиционера и вмешательстве в выборы". После этого участвовать в выборах решила его жена – Светлана Тихановская.

Стоит отметить, что Шкляров ранее работал в избирательных кампаниях Ангелы Меркель, Барака Обамы, Берни Сандерса и Ксении Собчак.

Как писал Главред, в среду, 29 июля В Беларуси, под Минском, правоохранители задержали 32 наемника из состава частной военной компании Вагнера.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявлял о том, что убежден - оппозиция попробует силовым путем захватить власть в Беларуси после выборов президента.