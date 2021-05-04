В Москве горела гостиница: раскрыты число жертв и возможная причина пожара

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В Москве произошел пожар в гостинице под названием Вечный зов, погибли два человека, а 18 – пострадали. В частности, есть 10 пострадавших детей. Среди жертв несовершеннолетних нет.

Жертвы пожара в Москве – двое взрослых, они скончались в больнице, пишет ТАСС со ссылкой на сведения экстренных служб.

По словам собеседника агентства, одна из версий причины пожара в гостинице – короткое замыкание.

В Следственном комитете РФ утверждают, что в результате возгорания есть только одна жертва.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщали, что пожар в Москве начался во вторник, 4 мая, в 03:27, и огонь охватил площадь 100 кв. метров.

В министерстве уточнили, что пожар был на первом этаже, и огонь охватил часть коридора.

Журналисты узнали, что в результате пожара было сильное задымление – дым распространился по всем этажам гостиницы.

Пожар уже потушили. Во время инцидента в гостинице находились более 300 человек, в том числе – свыше 100 детей.

Справка. Гостиница Вечный зов в Москве расположена на 6-й Кожуховской улице. Вечный зов – это гостиница, которая находится в пятиэтажном здании.