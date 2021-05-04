В Москве горела гостиница: раскрыты число жертв и возможная причина пожара

Пожар в Москве сегодня унес несколько жизней, узнали журналисты.
В Москве произошел пожар в гостинице под названием Вечный зов, погибли два человека, а 18 – пострадали. В частности, есть 10 пострадавших детей. Среди жертв несовершеннолетних нет.
Жертвы пожара в Москве – двое взрослых, они скончались в больнице, пишет ТАСС со ссылкой на сведения экстренных служб.
По словам собеседника агентства, одна из версий причины пожара в гостинице – короткое замыкание.
В Следственном комитете РФ утверждают, что в результате возгорания есть только одна жертва.
В Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщали, что пожар в Москве начался во вторник, 4 мая, в 03:27, и огонь охватил площадь 100 кв. метров.
В министерстве уточнили, что пожар был на первом этаже, и огонь охватил часть коридора.
Журналисты узнали, что в результате пожара было сильное задымление – дым распространился по всем этажам гостиницы.
Пожар уже потушили. Во время инцидента в гостинице находились более 300 человек, в том числе – свыше 100 детей.
Справка. Гостиница Вечный зов в Москве расположена на 6-й Кожуховской улице. Вечный зов – это гостиница, которая находится в пятиэтажном здании.