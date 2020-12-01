В Москве рассказали о причине самоубийства охранника Путина

Михаил Захаров / Baza

Фактором, который толкнул на суицид сотрудника Федеральной службы охраны Михаила Захарова, по предварительной версии событий, стали проблемы в личной жизни.

Об этом сообщает информагентство РИА Новости со ссылкой на источник среди силовиков. "Предварительная причина гибели сотрудника ФСО ‒ личная жизнь", ‒ заявил он. Источник добавил, что обстоятельства суицида Захарова выясняются.

По его словам, погибший работал на направлении обеспечения безопасности проезда охраняемых лиц на спецтрассах Москвы.

Согласно информации Telegram-канала Baza, Захарову в декабре 2020 предстояло пройти через процедуру развода. Он состоял в браке с 2010 года с москвичкой по имени Анастасия (ее девичья фамилия ‒ Кондратова).

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