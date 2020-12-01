В Москве рассказали о причине самоубийства охранника Путина

Мужчина работал на направлении обеспечения безопасности проезда охраняемых лиц на спецтрассах Москвы.
Фактором, который толкнул на суицид сотрудника Федеральной службы охраны Михаила Захарова, по предварительной версии событий, стали проблемы в личной жизни.
Об этом сообщает информагентство РИА Новости со ссылкой на источник среди силовиков. "Предварительная причина гибели сотрудника ФСО ‒ личная жизнь", ‒ заявил он. Источник добавил, что обстоятельства суицида Захарова выясняются.
По его словам, погибший работал на направлении обеспечения безопасности проезда охраняемых лиц на спецтрассах Москвы.
Согласно информации Telegram-канала Baza, Захарову в декабре 2020 предстояло пройти через процедуру развода. Он состоял в браке с 2010 года с москвичкой по имени Анастасия (ее девичья фамилия ‒ Кондратова).
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Самоубийство охранника Путина - что было ранее:
- 30 ноября в Сети появилась информация о том, что в России прямо на территории Кремля произошло самоубийство.
- Работник 5 отдела УЛО СОМ ФСО России Михаил Захаров застрелился во время службы.
- Его подразделение отвечало за личную охрану президента РФ Владимира Путина.