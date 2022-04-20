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В Москве устроили "войну" с детской песочницей, выкрашенной в цвета флага Украины

20 апреля 2022, 18:54

В РФ зашкаливает уровень истерии и украинофобии.

В Москве перекрасили "неблагонадежную" песочницу / t.me/ostorozhno_novosti

В России после развязанной войны уровень истерии и украинофобии начал зашкаливать.

В Москве из-за жалоб местных жителей жилого комплекса коммунальщики перекрасили детскую песочницу во дворе, напоминавшую украинский флаг, пишут в одном из российский Telegram-каналов.

Отмечается, что ранее площадку облагородили сотрудники управляющей компании ЖК. Они говорят, что в сине-желтые цвета, якобы, покрасили случайно.

После посыпавшихся жалоб они были вынуждены перекрасить детскую площадку, которая навевала москвичам неприятные ассоциации.

Песочница ранее была в цветах флага Украины / t.me/ostorozhno_novosti

Ранее сообщалось, что российские захватчики не поверили местным жителям, что у них в селе есть газоснабжение, и копали окопы прямо по трубам с газом. Оккупанты даже удивились, когда услышали, что в селе есть газ. Однако затем со словами "в России газа нет" продолжили рыть окопы.

Также в Черниговской области некоторые военные из России впервые увидели унитазы. Они не могли понять, как можно ходить в туалет прямо в доме. Необычные для оккупантов "чудо-устройства" они украли у местных жителей и забрали с собой, когда бежали от армии Украины в Беларусь. А вот другие захватчики и вовсе не знали, что делать с унитазом – они ставили сверху "мисочку" и так ходили в туалет.

Кроме этого, недавно появилось фото пристанища, которое обустроили себе оккупанты в одном из сел Николаевской области, когда оно было под оккупацией. Они в прямом смысле жили, ели и спали в дупле.

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