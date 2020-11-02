В МВД Австрии озвучили подробности теракта в центре Вены: фото и видео 18+

Теракт в Вене / Фото: скриншот из видео

В центре Вены 2 ноября произошел теракт, в результате которого семь человек погибли и не менее 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Как пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на представителя МВД, один сотрудник полиции погиб при атаке террористов в районе Шведенплац.

"Террористическое нападение возле Шведенплац... От полученных травм скончался полицейский", — пишет издание.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельба в Вене является терактом. Он также сообщил, что нападение в городе продолжается в эти минуты. По словам министра, в стрельбе в австрийской столице принимали участие несколько нападавших, есть много пострадавших.

Террористы атаковали сразу шесть локаций в Вене. По данным полиции, в городе могут быть рассредоточены до семи преступников.

Полиция ликвидировала 1 стрелка. По другой информации, он сам подорвал пояс смертника.

/ Фото: скриншот из видео

Один из лидеров еврейской общины в Вене Оскар Дойч сообщил, что в момент нападения синагога была закрыта, поэтому нельзя утверждать, что именно она была целью стрелка.

Впоследствии глава МВД Австрии Карл Нехаммер опроверг информацию о захвате заложников в японском ресторане Akakiko на улице Мариахильфер. Он также подчеркнул, что террористическая атака в городе продолжается и призвал ориентироваться на официальные данные.

"Прошу вас о понимании. Мы находимся под очевидной террористической атакой, это динамичная ситуация", — сказал он.

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/ Фото: скриншот из видео

/ Фото: скриншот из видео