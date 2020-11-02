В МВД Австрии озвучили подробности теракта в центре Вены: фото и видео 18+

Террористы по пути расстреливали прохожих.
В центре Вены 2 ноября произошел теракт, в результате которого семь человек погибли и не менее 15 человек получили ранения различной степени тяжести.
Как пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на представителя МВД, один сотрудник полиции погиб при атаке террористов в районе Шведенплац.
"Террористическое нападение возле Шведенплац... От полученных травм скончался полицейский", — пишет издание.
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельба в Вене является терактом. Он также сообщил, что нападение в городе продолжается в эти минуты. По словам министра, в стрельбе в австрийской столице принимали участие несколько нападавших, есть много пострадавших.
Террористы атаковали сразу шесть локаций в Вене. По данным полиции, в городе могут быть рассредоточены до семи преступников.
Полиция ликвидировала 1 стрелка. По другой информации, он сам подорвал пояс смертника.
Один из лидеров еврейской общины в Вене Оскар Дойч сообщил, что в момент нападения синагога была закрыта, поэтому нельзя утверждать, что именно она была целью стрелка.
Впоследствии глава МВД Австрии Карл Нехаммер опроверг информацию о захвате заложников в японском ресторане Akakiko на улице Мариахильфер. Он также подчеркнул, что террористическая атака в городе продолжается и призвал ориентироваться на официальные данные.
"Прошу вас о понимании. Мы находимся под очевидной террористической атакой, это динамичная ситуация", — сказал он.
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Напомним, австрийские издания сообщили, что у синагоги в центре Вены произошла стрельба. По данным СМИ, открывший стрельбу подорвал пояс со взрывчаткой. На данный момент известно о семи погибших. Погиб полицейский. В полиции подтвердили, что в центре города произошло несколько перестрелок. В центре Вены запретили остановку общественного транспорта до окончания спецоперации.