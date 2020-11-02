УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В МВД Австрии озвучили подробности теракта в центре Вены: фото и видео 18+

2 ноября 2020, 23:59

Террористы по пути расстреливали прохожих.

Теракт в Вене / Фото: скриншот из видео

В центре Вены 2 ноября произошел теракт, в результате которого семь человек погибли и не менее 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Как пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на представителя МВД, один сотрудник полиции погиб при атаке террористов в районе Шведенплац.

"Террористическое нападение возле Шведенплац... От полученных травм скончался полицейский", — пишет издание.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельба в Вене является терактом. Он также сообщил, что нападение в городе продолжается в эти минуты. По словам министра, в стрельбе в австрийской столице принимали участие несколько нападавших, есть много пострадавших.

Террористы атаковали сразу шесть локаций в Вене. По данным полиции, в городе могут быть рассредоточены до семи преступников.

Полиция ликвидировала 1 стрелка. По другой информации, он сам подорвал пояс смертника.

/ Фото: скриншот из видео

Один из лидеров еврейской общины в Вене Оскар Дойч сообщил, что в момент нападения синагога была закрыта, поэтому нельзя утверждать, что именно она была целью стрелка.

Впоследствии глава МВД Австрии Карл Нехаммер опроверг информацию о захвате заложников в японском ресторане Akakiko на улице Мариахильфер. Он также подчеркнул, что террористическая атака в городе продолжается и призвал ориентироваться на официальные данные.

"Прошу вас о понимании. Мы находимся под очевидной террористической атакой, это динамичная ситуация", — сказал он.

Фото и видео 18+

/ Фото: скриншот из видео
/ Фото: скриншот из видео

  • Напомним, австрийские издания сообщили, что у синагоги в центре Вены произошла стрельба. По данным СМИ, открывший стрельбу подорвал пояс со взрывчаткой. На данный момент известно о семи погибших. Погиб полицейский. В полиции подтвердили, что в центре города произошло несколько перестрелок. В центре Вены запретили остановку общественного транспорта до окончания спецоперации.

теракт Вена Новости Австрии
Сейчас вы просматриваете новость «В МВД Австрии озвучили подробности теракта в центре Вены: фото и видео 18+». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

00:32
Германия до конца осени ушла на жесткий карантин
00:19
Когда отмечают День мужчин 2020 и что подарить на праздник
02 ноября, понедельник
23:59
В МВД Австрии озвучили подробности теракта в центре Вены: фото и видео 18+ Видео
23:22
Стало известно, как кандидаты в президенты США проведут день перед выборами
22:56
Президент припугнул нардепов возможностью роспуска Рады
Реклама
22:33
Массовый расстрел в Вене возле синагоги: много погибших Видео
22:32
Гороскоп на 3 ноября для всех: влиятельный заступник и неоценимая услуга Видео
22:22
Зеленский назвал причину кризиса в сотрудничестве с МВФ Видео
22:12
Судья КСУ пообещал Зеленскому войну в случае роспуска суда Видео
22:08
Коронавирус в Украине рванул вперед и пересек отметку в 400 тысяч зараженных Видео
22:00
Секс во время месячных: особенности и правила безопасности Видео
21:37
Оккупанты Крыма сделали смелое заявление о водоснабжении
21:34
Пандемию Covid-19 правительства упускают из-под контроля – ВОЗ Видео
21:04
Эксперты рассказали, где в Украине труднее всего найти работу из-за Covid-19
20:56
На заседании фракции Зеленский агитировал за законопроект про КСУ Видео
20:53
В США спрогнозировали отказ Трампа или Байдена признавать поражение
20:48
Вкуснющее быстрое вино из винограда без сахара – пошаговый рецепт Видео
20:36
"Ещё кое-что": Apple проведёт ещё одну презентацию в этом месяце Видео
20:35
В кровавом ДТП под Варшавой погибли украинки
20:33
США придумали способ остановить войну в Карабахе без РФ – Москва отреагировала Видео
Реклама
20:10
ЦИК выложил в Сеть результаты выборов в местные советы
20:03
Арахамия поделился подробностями беседы с главой КСУ Видео
20:03
Убит один из военных предводителей Нагорного Карабаха Видео
19:54
Ученые дали пессимистический прогноз о следующих волнах СOVID-19 Видео
19:39
На iPhone появилась "секретная" кнопка, которую вы могли не заметить
19:36
Ядерный институт России оказался владельцем недр в Украине
19:36
Астролог назвал "черный период" для встреч и мероприятий Видео
19:35
Врач рассказала, поможет ли победить Covid-19 карантин "выходного дня"
19:19
Эксперт Топ-модели в день рождения устроил благотворительный "забег"
19:10
Инфекционист озвучила три сценария развития COVID-19 в Украине Видео
18:59
Некуда девать покойников: похоронные бюро Испании бьют тревогу
18:51
Стало известно, чем закончился захват ресторана на Печерске
18:44
Детская песня стала популярней Despacito на Youtube Видео
18:44
Интернет-магазины начали возвращать средства за предзаказ PS5, в том числе в Украине
18:39
На Днепропетровщине мужчина лег под поезд и лишился конечностей
18:21
Бомбический салат из рукколы – быстрый рецепт Видео
18:12
Папа Римский передумал поддерживать однополые браки
18:06
Политолог дал интересный прогноз по второму туру выборов президента в Молдове Видео
17:51
В центре Киева мужчина захватил ресторан: чем угрожает
17:47
В Минообразования объяснили, почему "дистанционка" необязательна для школ в карантин
Реклама
17:24
В Тернополе, Мариуполе и Кропивницком мэры сохранили должность после выборов Видео
17:23
Алиев заявил о взятии новых территорий в Нагорном Карабахе Видео
17:23
Гиперпигментация: названы лучшие средства для осветления кожи Видео
17:16
Сергей Притула объяснил, вернется ли в шоу бизнес после выборов
16:43
Браузер Microsoft Edge стремительно набирает обороты. Доминирование Chrome подходит к концу?
16:35
У Зеленского отреагировали на экстренное обращение к Слуге народа
16:18
Эксперт объяснил, как новая система учета газа отразится на платежках украинцев Видео
16:12
Ученые придумали "молниеносный" тест на Covid-19 - как он работает
16:10
Первый "нокаут" коронавируса в Украине: в Ужгороде в больницах уже нет мест Видео
16:07
Сайт Конституционного суда заработал после хакерской атаки
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять