В МВД назвали число тяжелораненых в смертельном ДТП в Польше

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше / tvn24.pl

В польше 14 украинцев, пострадавших в результате ДТП, находятся в тяжелом состоянии, 9 выписаны из больницы.

Как рассказали в Департаменте коммуникации МВД Украины, в ночь на субботу, 6 марта, вблизи города Радымно в Подкарпатском воеводстве, в 30 км от границы с Украиной, в ДТП попал украинский рейсовый автобус, в котором находились 57 украинцев.

Шесть человек погибли, еще 39 были доставлены в больницы. 14 находятся в тяжелом состоянии. Травмированных разместили в шести больницах Подкарпатского воеводства.

По сообщениям польской стороны, 9 пациентов уже выписаны из больниц.

По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус слетел в кювет и перевернулся.

Что известно о водителях смертельного рейса:

Польская прокуратура допросила второго водителя украинского автобуса, который сегодня ночью попал в смертельное ДТП. На момент аварии этот водитель не находился за рулем автобуса, сообщило агентство WNP.

Заместитель районного прокурора Перемышля Беата Старзецкая рассказала, что допрос 35-летнего водителя автобуса уже окончен. Поскольку в момент аварии мужчина не управлял автобусом, то его допросили в качестве свидетеля.

Представитель прокуратуры отметила, что необходимо проверить часть предоставленной водителем автобуса информации, и добавила, что на данный момент прокуратура не предоставляет подробной информации о допросе и ДТП.

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Смертельное ДТП с украинцами в Польше: