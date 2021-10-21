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В НАТО утвердили новый план обороны Альянса

21 октября 2021, 23:24
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План поможет защитить 1 млрд жителей стран Альянса от любых угроз. Министры также обсудили реакцию НАТО на новые ракетные системы России.

НАТО
В НАТО утвердили новый план обороны Альянса / Reuters

В НАТО утвердили новый план обороны Альянса. Министры обороны НАТО также согласовали целевые показатели сил и средств, являющихся частью процесса оборонного планирования, заявил Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

"Сегодня министры утвердили новый план для обороны нашего союза во время конфликтов и кризисов, чтобы у нас в нужное время и в нужном месте были нужные силы", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

План поможет защитить 1 млрд жителей стран Альянса от любых угроз. Министры также обсудили реакцию НАТО на новые ракетные системы России.

"Мы не будем повторять дестабилизационное поведение России и мы также не намерены размещать новые ракетные системы в Европе. Мы имплементируем геополитически и военно сбалансированные меры, чтобы дать ответ на эти угрозы", - добавил генсек НАТО.

Вступление Украины в НАТО

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что совместные действия Москвы и Минска в ответ на якобы "размещение войск НАТО в Украине" будут направлены на, дескать, обеспечение безопасности границ РФ и РБ. По его словам, возможное появление войск Запада на территории Украины в Кремле воспримут как пересечение "красных линий".

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что украинское государство будет самостоятельно принимать решения о том, как обезопасить свою страну и Европу. Как уточнил дипломат, "красные линии" россиян ограничиваются исключительно территорией РФ.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заверила, что Украина уже сейчас готова приложить все усилия, чтобы соответствовать стандартам блока безопасности Запада. На данный момент проблема вступления Киева в Альянс зависит от политического консенсуса.

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НАТО Йенс Столтенберг
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