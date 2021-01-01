В Новый год 2021 Путину "отрезали" полголовы

Новый год 2021 не обошелся без курьеза на росТВ / Фото из соцсетей

Вечером 31 декабря российские телеканалы традиционно транслировали новогоднее обращение хозяина Кремля Владимира Путина. При этом не обошлось без курьеза.

В Калининграде новогоднее обращение президента РФ показали, "обрезав" ему половину головы. Видео опубликовано в You-Tube.

Инцидент произошел на телеканале Каскад. К слову, обращение губернатора Калининградской области Антона Алиханова показали без всяких помех. Затем началась трансляция обращения Путина, картинка была искажена.

При этом телевизионщики прервали президента РФ на полуслове и включили вместо обращения главы государства музыкальную композицию.

Искаженная трансляция была как при воспроизведении на телевизорах, так и в интернете.

Главный редактор местного телеканала объяснила это техническим сбоем и пообещала, что виновные будут наказаны.

Путин с "половиной головы" / Фото из соцсетей

Новогоднее поздравление Путина 2021 – что россиянам говорил президент:

Новогоднее обращение Путина 31 декабря 2020 года стало самым продолжительным за всё время - речь хозяина Кремля длилась целых 6 минут. Президент РФ говорил о пандемии коронавируса, пожелал здоровья всем, кто заболел опасной болезнь, и, конечно же, вспомнил о победе над нацизмом.

Как отреагировали россияне

Российский предприниматель, общественный и политический деятель Михаил Ходорковский прокомментировал в Twitter новогоднее обращение Путина так: "Самое страшное – это когда тебя не надо, а ты есть".

Обычные россияне также не очень радовались речи президента - писали о том, что хотят, чтобы Путин ушел, некоторые даже выразили желание посмотреть транляцию Лебединого озера, намекая на смерть президента.

"Вот она, истинная народная любовь! Забросали дизлайками там, где это ещё возможно. Но боюсь в этом году и это запретят, как критику в уже прошедшем. Никогда в жизни я не ждал так лебединого озера"

"Самое большое желание в новом году, чтобы все "журналисты" RT и остальные пропагандисты сели на самолет вместе с Путиным и улетели куда-нибудь подальше"

"Трепло в своём репертуаре: "бла бла бла, корновирус, бла бла бла, короновирус, бла ла бла, ну вы там держитесь...всё будет хорошо,короновирус бла бла бла"

"Надеюсь год быка вынесет плешивого деда из кремля на своих рогах!!! Свободу России!!!"

"Вова, иди уже давай, устали мы от тебя"

Напомним:

Российские чиновники бурно обсуждали новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского. Не смогли в РФ промолчать из-за желания украинского лидера написать на ялтинском песке, что Крым - это Украина.

В частности, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал украинского президента "наивным", а глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк - "сказочником".

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Новогоднее обращение Зеленского 2021: