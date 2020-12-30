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В ООН обвинили Трампа за нарушение международных обязательств​

30 декабря 2020, 22:55

В ООН заявили, что Трамп нарушил международные обязательства США.

ООН обвинила Трампа в нарушении обязательств США / Reuters

В ООН заявили, что президент США Дональд Трамп, помиловав военных частной военной компании Blackwater, нарушил международные обязательства США об обязательном наказании военных преступников.

Как сообщает Reuters, всего были помилованы четверо военнослужащих.

Как считают эксперты ООН, Женевские конвенции обязуют государства привлекать военных преступников к ответственности за их преступления, даже если они выступают как подрядчики частных служб безопасности.

"Помилование военных из Blackwater — это вызов правосудию и жертвам резни на площади Нисур и их семьям", — сказала глава рабочей группы ООН по использованию наемников Елена Апарак.

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В ООН подчеркнули, что позволяя подрядчикам ЧВК "действовать безнаказанно в вооруженных конфликтах", государства смогут обходить свои обязательства по международному гуманитарному праву.

Отметим, недавно Трамп подписал указ о помиловании четырех бывших военных ЧВК Blackwater, которых признали виновными в массовом убийстве гражданских в Ираке. Один из них признался, что совершил преступление из мести за теракт 11 сентября 2001 года.

Новости США - о чем ранее сообщал Главред:

  • Палата представителей США 8 декабря одобрила оборонный бюджет государства на будущий финансовый год. Документ предполагает предоставление военной помощи Украине.
  • 11 декабря законопроект одобрили и в американском Сенате. Законодатели предположили, что Трамп может наложить вето на оборонный бюджет и заявили о намерении преодолеть решение президента, так как в Палате представителей документ набрал две трети голосов.
  • В среду, 23 декабря, американские СМИ заявили, что Трамп все-таки заблокировал подписание военного бюджета США. Однако Конгресс, по всей вероятности, вето главы государства преодолеет.

новости США ООН Дональд Трамп международные отношения
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