В ООН "запретили" персоналу называть войной вторжение РФ в Украину: Кулеба гневно отреагировал

Отдел коммуникаций организации якобы проинструктировал работников не описывать ситуацию как войну.
Организация Объединенных Наций по примеру российских властей запретила своим работникам называть агрессию против Украины "войной" или "вторжением".
Как пишет The Irish Times, персонал ООН получил электронные письма с правилами коммуникации и обязанностью оставаться "беспристрастными".
Отдел коммуникаций организации проинструктировал работников не описывать ситуацию как войну и не добавлять флаг Украины в личные или официальные профили в сети.
"Некоторые конкретные примеры речи, которые можно или нельзя использовать в этот момент. Используйте "конфликт" или "военное наступление", а не "войну" или "вторжение", когда речь идет о ситуации в Украине", – рекомендуют в письме.
Такой подход коммуникационный отдел объяснил желанием избежать репутационных рисков.
Слово "война" относительно агрессии против Украины также запретили употреблять власти России. Там вторжение называют "специальной военной операцией".
Как отреагировали в Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на информацию о том, что ООН якобы запретила персоналу называть "войной" вторжение России в Украину.
Он призвал Организацию немедленно опровергнуть такие заявления, если они являются ложными.
"Трудно поверить, что ООН могла бы по сути ввести такую же цензуру, как Кремль сейчас в России, запретив использование слов "война" и "вторжение" среди сотрудников ООН. Я призываю ООН быстро опровергнуть такие сообщения, если они ложные. На кону репутация ООН", - написал Кулеба.
Официальное заявление ООН
Позже представитель ООН Стефана Дюжаррика заявила, что "ООН отрицает, что ее сотрудникам было приказано не использовать слова "война" или "вторжение" по ситуации в Украине.
В свою очередь он вспомнил недавний пост в Twitter заместителя генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло, в котором содержался комментарий "эта война бессмысленна".
"Почти две недели назад до боли ясно, что больше всего пострадали после вторжения России в Украину мирные жители - убитые, раненые, перемещенные. Эта война бессмысленна. Мы готовы поддержать все добросовестные усилия на переговорах по прекращению кровопролития", - написала ранее ДиКарло.
Спикер ООН также отметил, что сотрудников организации просят оформлять любые сообщения относительно Украины, а также по другим политическим вопросам таким образом, чтобы это соответствовало позиции организации и заявлениям генерального секретаря.
Война в Украине 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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