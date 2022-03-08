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В ООН "запретили" персоналу называть войной вторжение РФ в Украину: Кулеба гневно отреагировал

8 марта 2022, 18:27

Отдел коммуникаций организации якобы проинструктировал работников не описывать ситуацию как войну.

ООН
ООН / Reuters

Организация Объединенных Наций по примеру российских властей запретила своим работникам называть агрессию против Украины "войной" или "вторжением".

Как пишет The Irish Times, персонал ООН получил электронные письма с правилами коммуникации и обязанностью оставаться "беспристрастными".

Отдел коммуникаций организации проинструктировал работников не описывать ситуацию как войну и не добавлять флаг Украины в личные или официальные профили в сети.

"Некоторые конкретные примеры речи, которые можно или нельзя использовать в этот момент. Используйте "конфликт" или "военное наступление", а не "войну" или "вторжение", когда речь идет о ситуации в Украине", – рекомендуют в письме.

Такой подход коммуникационный отдел объяснил желанием избежать репутационных рисков.

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Слово "война" относительно агрессии против Украины также запретили употреблять власти России. Там вторжение называют "специальной военной операцией".

Как отреагировали в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на информацию о том, что ООН якобы запретила персоналу называть "войной" вторжение России в Украину.

Он призвал Организацию немедленно опровергнуть такие заявления, если они являются ложными.

"Трудно поверить, что ООН могла бы по сути ввести такую же цензуру, как Кремль сейчас в России, запретив использование слов "война" и "вторжение" среди сотрудников ООН. Я призываю ООН быстро опровергнуть такие сообщения, если они ложные. На кону репутация ООН", - написал Кулеба.

Официальное заявление ООН

Позже представитель ООН Стефана Дюжаррика заявила, что "ООН отрицает, что ее сотрудникам было приказано не использовать слова "война" или "вторжение" по ситуации в Украине.

В свою очередь он вспомнил недавний пост в Twitter заместителя генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло, в котором содержался комментарий "эта война бессмысленна".

"Почти две недели назад до боли ясно, что больше всего пострадали после вторжения России в Украину мирные жители - убитые, раненые, перемещенные. Эта война бессмысленна. Мы готовы поддержать все добросовестные усилия на переговорах по прекращению кровопролития", - написала ранее ДиКарло.

Спикер ООН также отметил, что сотрудников организации просят оформлять любые сообщения относительно Украины, а также по другим политическим вопросам таким образом, чтобы это соответствовало позиции организации и заявлениям генерального секретаря.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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