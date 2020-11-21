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В Париже жестко разогнали водометами акцию протеста

21 ноября 2020, 23:20

Полиция задержала десятки демонстрантов.

В Париже акцию против полиции разогнали водометами / Фото: twitter.com/prefpolice

В столице Франции Париже 21 ноября масштабную акцию протеста жестко разогнали водометами и слезоточивым газом.

Как сообщает префектура полиции Парижа в Twitter, полиция задержала более двух десятков человек.

На видео можно рассмотреть, как мощные струи воды сбивают протестующих с ног, однако они встают и не уходят. Демонстранты начали бросать в правоохранителей камни и бутылки, скандируя: "Все ненавидят полицию".

Отметим, французы вышли на улицы Парижа, протестуя против инициативы об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими. В частности, участники акции перекрывали проезжую часть.

Читайте такжеВо Франции в ответ на обезглавливание учителя опубликуют религиозные карикатурыПравоохранители жестко применили водометы и газовые баллончики после того, как они начали жечь костры, бросать в полицию петарды и бутылки. Также сообщается, что сегодняшние протесты проходили не только в Париже, но и в других городах.

Как известно, за распространение материалов с правоохранителями при исполнении предлагают наказывать 1 годом лишения свободы и штрафом в 45 тысяч евро.

Новости Франции

  • На популярном французском курорте Ницца человек с ножом напал на прохожих в местной церкви-базилике Нотр-Дам.

  • По словам очевидцев, преступник отрезал голову 70-летнему мужчине, перерезал горло женщине и ранил еще нескольких людей. Для того, чтобы обезвредить злоумышленника, полиция стреляла по нему.

  • Сейчас террорист в больнице, а его состояние медики оценивают как среднетяжелое.

  • До того, 16 октября, в пригороде Парижа эмигрант из РФ Абдулах Анзоров обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати.

  • Мотивом преступления, по словам злоумышленника, послужил тот факт, что учитель на занятии показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

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