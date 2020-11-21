В Париже жестко разогнали водометами акцию протеста

В Париже акцию против полиции разогнали водометами / Фото: twitter.com/prefpolice

В столице Франции Париже 21 ноября масштабную акцию протеста жестко разогнали водометами и слезоточивым газом.

Как сообщает префектура полиции Парижа в Twitter, полиция задержала более двух десятков человек.

На видео можно рассмотреть, как мощные струи воды сбивают протестующих с ног, однако они встают и не уходят. Демонстранты начали бросать в правоохранителей камни и бутылки, скандируя: "Все ненавидят полицию".

Отметим, французы вышли на улицы Парижа, протестуя против инициативы об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими. В частности, участники акции перекрывали проезжую часть.

Читайте такжеВо Франции в ответ на обезглавливание учителя опубликуют религиозные карикатурыПравоохранители жестко применили водометы и газовые баллончики после того, как они начали жечь костры, бросать в полицию петарды и бутылки. Также сообщается, что сегодняшние протесты проходили не только в Париже, но и в других городах.

Как известно, за распространение материалов с правоохранителями при исполнении предлагают наказывать 1 годом лишения свободы и штрафом в 45 тысяч евро.

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