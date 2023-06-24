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В Петербурге в здание ЧВК "Вагнера" пришли путинские силовики

Дмитрий Видоменко
24 июня 2023, 08:52 обновлено 24 июня, 08:52
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В здании "ЧВК Вагнер Центр", расположенном на Зольной улице Петербурга, по всей вероятности, силовики будут проводить обыски.
Петербург, ЧВК Вагнера
В здании "ЧВК Вагнер Центр", расположенном на Зольной улице, проведут обыски. / коллаж Главред, фото Фонтанка

В российском мегаполисе Санкт-Петербурге силовики вошли в здание "ЧВК Вагнер Центр" после того, как главарь одноименной ЧВК Евгений Пригожин устроил военный переворот в Ростове-на-Дону. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Скорее всего, в здании "ЧВК Вагнер Центр", расположенном на Зольной улице, проведут обыски. "К зданию подъехали два автобуса с ОМОН и Росгвардия, вместе с людьми в гражданском они заходят внутрь", - пишут пропагандисты.

Кроме того, силовики были замечены возле Благовещенского моста. Там, на набережной реки Нева находятся ресторан и отель, которые связывают с главарем "вагнеровцев".

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"Академический переулок оцепили с двух сторон, непосредственно на набережной тоже дежурят вооруженные сотрудники", - говорится на канале.

ЧВК Вагнера
В здание ЧВК "Вагнера" пришли с обысками силовики / Фонтанка

Вооруженный мятеж Пригожина в России

Вечером 23 июня руководитель бандформирования ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с Минобороны.

После этого в Москве, Ростове и других городах страны-оккупанта России начала появляться военная техника. В Кремле заявили, что Путин, мол, "проинформирован". ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина и обвинила его в призыве к военному мятежу.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

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