В Польше сделали громкое заявление об активизации спецслужб России

Польша отмечает растущую активность спецслужб РФ на своей территории / УНИАН

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что Польша в течение длительного времени отмечает все большую активность российских спецслужб на своей территории и делает все для защиты национальной безопасности.

"Уже много лет спецслужбы России также очень активны в Польше. Мы делаем шаги, чтобы уменьшить эту активность и гарантировать безопасность польского государства", - подчеркнул Пшидач, передает TVP.INFO

По его убеждению, прославление профессионализма спецслужб РФ является попыткой формирования имиджа и не всегда соответствует реальности.

"Российские спецслужбы действуют так, как Россия, очень часто не слишком утонченно", - заявил заместитель польского министра.

Он добавил, что Польша ожидает рапорта чешского правительства о деятельности спецслужб РФ на территории страны.

При этом правительство Чехии призвало своих союзников, в том числе Великобританию, рассмотреть возможность высылки российских дипломатов.

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"Мы просим о солидарности, и я попросил своих коллег также рассмотреть возможность высылки российских должностных лиц, которые работают на их территории. Но это, очевидно, решение, которое должны принимать отдельные страны", - заявил заявил вице-премьер-министр и глава дипломатии Чехии Ян Гамачек.

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