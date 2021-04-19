В Польше сделали громкое заявление об активизации спецслужб России

В МИД Польши рассказали о растущей активности спецслужб РФ.
Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что Польша в течение длительного времени отмечает все большую активность российских спецслужб на своей территории и делает все для защиты национальной безопасности.
"Уже много лет спецслужбы России также очень активны в Польше. Мы делаем шаги, чтобы уменьшить эту активность и гарантировать безопасность польского государства", - подчеркнул Пшидач, передает TVP.INFO
По его убеждению, прославление профессионализма спецслужб РФ является попыткой формирования имиджа и не всегда соответствует реальности.
"Российские спецслужбы действуют так, как Россия, очень часто не слишком утонченно", - заявил заместитель польского министра.
Он добавил, что Польша ожидает рапорта чешского правительства о деятельности спецслужб РФ на территории страны.
При этом правительство Чехии призвало своих союзников, в том числе Великобританию, рассмотреть возможность высылки российских дипломатов.
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"Мы просим о солидарности, и я попросил своих коллег также рассмотреть возможность высылки российских должностных лиц, которые работают на их территории. Но это, очевидно, решение, которое должны принимать отдельные страны", - заявил заявил вице-премьер-министр и глава дипломатии Чехии Ян Гамачек.
Дипломатическая война Чехии и России - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов в стране в 2014 году. 16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов.
- Накануне в МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов из страны.
- В ответ российский МИД пригрозил ответными мерами на высылку дипломатов из Чехии. "Праге выражен решительный протест, Москва примет ответные меры, которые заставят Чехию осознать ответственность", - заявили в МИД России.