В работе Telegram произошел масштабный сбой: Украина и Европа столкнулись с проблемами

О причинах проблем с работой Telegram пока не сообщается / Reuters

Пользователи из Украины, России, Беларуси, Польши и ряда других стран Европы столкнулись со сбоем в работе популярного мессенджера Telegram. Они жалуются на проблемы с отправкой сообщений, некорректной работе самого приложения и неполадках в вопросе подключения к серверу.

Согласно данным Downdetector, больше всего людей стали сообщать о проблемах с Telegram где-то в 19:36 по киевскому времени. Жители Украины, России, Польши и Беларуси жаловались на проблемы с отправкой сообщений.

Судя по карте сбоев, с проблемами столкнулись жители, Киева, Харькова и других украинских городов. Речь идет о сложностях с отправкой сообщений. Также сбои фиксируются в России – в Москве и Санкт-Петербурге.

44% пользователей говорят о некорректной работе самого приложения. Около 38% заявляют о проблемах с отправкой сообщений. Еще у 18% людей неполадки с подключением сервера.

Что стало причиной масштабного сбоя в работе Telegram – на данный момент не сообщается.

Предыдущий сбой в работе мессенджера произошел в декабре.

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